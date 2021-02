Karol Conká zomba de Lucas Penteado após ator dizer que Deus é o seu melhor amigo

O comportamento de Lucas Penteado na segunda festa do reality show, com temática ‘Herança Africana’, que ocorreu na última sexta-feira (29), deixou muitos 'brothers' desestabilizados e complicou ainda mais o relacionamento do ator com os participantes da casa.

Na última madrugada do programa, Karol Conká procurou conversar novamente com Lucas sobre os últimos acontecimentos. Durante o diálogo, ele afirmou que Deus era o seu melhor amigo. Conká provocou: "ah, só teu? Mas cadê teu melhor amigo pra te apoiar na hora da loucura?".

"Se pá, é ele mesmo", justificou Penteado. "Não, não vem dizer que ele mesmo que fez você ficar daquele jeito", retrucou a artista.

"Eu permito a mim entender que eu sou assim também lá fora. Então imagina você ser minha mãe, meu irmão ou meu pai e conviver com esse meu eu", falou Lucas. "Que dó! Que dó.", interrompeu a cantora. "Se fosse meu filho, eu botava na terapia correndo".