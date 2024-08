‘Os Simpsons’ previram Kamala Harris na presidência dos EUA? Entenda

Desde que assumiu o lugar de Joe Biden na corrida presidencial dos Estados Unidos, os olhos do mundo estão em Kamala Harris. Em meio a isso, alguns episódios da série ‘Os Simpsons’, que tem fama de “prever” acontecimentos futuros, foram relembrados após algumas pessoas notarem semelhanças entre a personagem Lisa Simpson e a candidata.

No episódio “Bart to the Future", lançado em 2000, por exemplo, foi apontado que Lisa usa um traje que é praticamente idêntico ao que Kamala Harris vestiu durante a cerimônia de posse de Joe Biden, em 2021. O look, composto de um terno roxo e um colar de pérolas, também representaria um símbolo de liderança feminina.

Além disso, assim como pode acontecer com Kamala, Lisa Simpson assume a presidência após um mandato de Donald Trump. Ainda no episódio, Lisa fica surpresa com os gastos feitos por Trump após um dos secretários dizer que o país está “quebrado”.

Além dessas coincidências, a série animada já apresentou muitas outras semelhanças com a realidade, como a introdução da nota de R$ 200 no Brasil.

Em 2020, o Banco Central anunciou a nova cédula, algo que a série já havia mostrado seis anos antes. Além disso, a série também acertou ao prever a derrota do Brasil para a Alemanha após a lesão de um de seus principais jogadores e a compra da Fox pela Disney.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)