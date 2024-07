Web aponta nova coincidência entre desenho dos Simpsons e as eleições nos EUA

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, anunciou neste domingo (21/7) que desistiu de concorrer à Casa Branca. Ele também declarou apoio à candidatura de sua vice, Kamala Harris. A mesma cena foi percebida e resgatada por internautas no seriado que também tem ganhado fama por “prever” certos acontecimentos do futuro: Os Simpsons.

Em um dos episódios do seriado, Lisa Simpson se torna a primeira mulher presidente dos EUA e surge com roupas semelhantes às usadas pela vice-presidente Kamala Harris na posse de Joe Biden, em 2021. Lisa assume a presidência após o mandato de Donald Trump.

No episódio, que foi ao ar em 2000, Lisa fica surpresa com os gastos feitos por Trump após um dos secretários dizer que o país está “quebrado”.

Simpsons também teriam previsto atentado contra Trump?

Donald Trump sofreu uma tentativa de assassinato no último sábado (13/7), enquanto discursava na Pensilvânia, Estados Unidos. Mais uma vez a cena remete a outro episódio de Os Simpsons, em que o ex-presidente dos EUA aparece discursando e sofre um atentado.

A diferença é que no desenho animado ele é morto e aparece deitado em um caixão, com os olhos fechados e com os braços cruzados sobre a barriga, enquanto um segurança está ao lado. Naquela ocasião, ele havia acabado de vencer as eleições de seu país, outra previsão acertada dos roteiristas. O episódio foi ao ar em 2000.