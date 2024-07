Os Simpsons 'previram' atentado contra Trump há mais de 2 décadas; veja!

Que Donald Trump recebeu um tiro de raspão na orelha enquanto discursava na Pensilvânia, Estados Unidos, você já sabe.

Mas, você sabia que há um episódio de Os Simpsons em que ele também sofre um atentado?

Conhecido por “adivinhar” o futuro, o seriado Os Simpsons tiveram uma cena em episódio de 2000, em que o ex-presidente dos EUA discursa e é baleado.

Imagem: Reprodução

Entretanto, no desenho animado, Trump é morto e aparece deitado em um caixão, com os olhos fechados e com os braços cruzados sobre a barriga, enquanto um segurança está ao lado. Naquela ocasião, ele havia acabado de vencer as eleições de seu país, outra previsão acertada dos roteiristas.