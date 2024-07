Horas após o atentado, camiseta com Trump sangrando é vendida na web

Na manhã deste domingo (14/07), menos de 24 horas após o atentado ao ex-presidente americano, Donald Trump, já estava à venda na internet blusas e camisetas estampadas com uma imagem do candidato a reeleição, onde ele aparece com sangue escorrendo da orelha direita, punho estendido e a bandeira dos Estados Unidos ao fundo, cercado por agentes de segurança do FBI.

As peças estão sendo comercializadas pelo site ViralStyle, especializado em produzir roupas inspiradas em memes e imagens virais da internet. No link de compra, a loja descreve a estampa como "a foto mais badass da história", expressão em inglês usada para para citar caras “durões”.

As camisetas unissex estão disponíveis por US$ 21,99, o equivalente a aproximadamente R$ 119,41 na conversão feita pelo próprio site para a moeda brasileira. Uma segunda versão da peça inclui a palavra "fight" (luta) repetida três vezes, em referência a uma declaração de Trump após o disparo.

A ViralStyle também anunciou que o artigo é de edição limitada. Um contador regressivo no link de compra indica que as vendas serão encerradas em menos de quatro dias.