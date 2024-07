Após tiroteio e ataque a Trump, Biden fala com o ex-presidente, diz Casa Branca

O presidente Joe Biden conversou com Donald Trump neste sábado (13), após o tiroteio no comício do ex-presidente em Butler, Pensilvânia, disse a Casa Branca. Biden também conversou com o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, e com o prefeito de Butler, Bob Dandoy.

“Esta noite, o presidente voltará para Washington DC. Amanhã de manhã na Casa Branca, ele receberá instruções atualizadas das autoridades de segurança interna e policiais”, disse um funcionário da Casa Branca em comunicado. Em pronunciamento, Biden disse que “todos” devem condenar o ato contra Trump.

“O resultado final é que o comício de Trump deveria ter sido conduzido de forma pacífica, sem qualquer problema. Mas a ideia de que existe violência política ou violência como esta na América é simplesmente inédita, simplesmente não é apropriada”, disse Biden, em uma declaração coletiva em Delaware.

“Todos devem condená-lo. Todo mundo”, acrescentou. Ainda de acordo com o presidente, “todas as agências do governo federal” estão investigando o assunto e enviando relatórios sobre as últimas novidades.

O democrata ainda disse que tem “uma opinião” sobre se o tiroteio no comício do ex-presidente Donald Trump na Pensilvânia foi uma tentativa de assassinato, mas que não tinha fatos suficientes para comentar.