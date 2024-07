Thomas Matthew Crooks: saiba quem era o jovem de 20 anos que atirou em Trump

O FBI identificou Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, como o atirador envolvido na tentativa de assassinato de Donald Trump. O ex-presidente dos Estados Unidos foi ferido durante um atentado em um comício na Pensilvânia, no último sábado (13).

Trump relatou ter sido atingido de raspão na orelha direita. Ele foi levado ao hospital e recebeu alta aproximadamente três horas depois. Após o incidente, Trump viajou para Nova Jersey, onde passou a noite de domingo (14) em seu clube de golfe particular.

Crooks foi morto logo após disparar várias vezes no comício de Trump.

QUEM ERA?

Segundo o FBI, Crooks residia no distrito de Bethel Park, na Pensilvânia, localizado cerca de 70 km de Butler, onde ocorreu o comício de Trump. Embora o FBI acredite que ele agiu sozinho, investigações continuam para determinar se houve a participação de outras pessoas.

O jornal "The New York Times" reportou que Crooks não possuía antecedentes criminais. A polícia encontrou um fuzil AR-15 semiautomático no local do atentado, conforme informou a Associated Press.

Registros do sistema de votação eleitoral da Pensilvânia mostram que Crooks estava registrado como "republicano". No entanto, segundo a Associated Press, ele fez uma doação de US$ 15 a um comitê progressista que apoia os democratas no dia da posse de Joe Biden como presidente, em 2021, informou o portal G1.

Thomas Crooks concluiu seus estudos na Bethel Park High School em 2022, conforme o jornal "Pittsburgh Tribune-Review". Ele também recebeu um prêmio de US$ 500 da Iniciativa Nacional de Matemática e Ciências, segundo a mídia norte-americana.

O pai do atirador, Matthew Crooks, disse à CNN que estava buscando entender o ocorrido e que iria falar com as autoridades antes de se pronunciar à imprensa.