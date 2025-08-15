Capa Jornal Amazônia
Os Rosas: Emilly Vick e seus amigos se apresentam em Belém

"A Origem dos Rosas - O Show" traz as aventuras de Emilly, Leozinho, Katlen, Void e Robson para a Assembleia Paraense

O Liberal
fonte

Grupo Os Rosas apresenta "A Origem dos Rosas - O Show" em Belém (Divulgação)

O grupo Os Rosas chega a Belém com o novo espetáculo "A Origem dos Rosas - O Show". A trupe se apresenta neste sábado, 16, às 15h, na Assembleia Paraense. Com ingressos esgotados, o espetáculo permite uma experiência repleta de energia, misturando música e performance com uma história cativante que explica a trajetória dos integrantes dos Os Rosas.

Famoso nas redes sociais e plataformas digitais, o grupo oferece um show interativo e divertido, conectando com o público jovem e os fãs mais novos, além de proporcionar momentos de nostalgia para os pais.

O grupo "Os Rosas" é comandado pela influenciadora digital Emilly Vick e seus amigos, que tem Leozinho, Katlen, Void e Robson. A trupe, de Belo Horizonte, é conhecida por seus vídeos de brincadeiras e gincanas no YouTube, que somam milhões de visualizações. 

Inclusive Emilly Vick é a sensação da garotada. A jovem de 20 anos, ocupa quatro posições no Top 10 das músicas pop mais ouvidas no YouTube no 1o semestre de 2025. Com uma década dedicada à criação de conteúdo de entretenimento infantojuvenil, a artista construiu uma base sólida de fãs que já passa de 25 milhões de inscritos em seu canal, o que a consagra como uma das maiores criadoras de conteúdo da plataforma.

O sucesso no primeiro semestre deste ano foi impulsionado pelas faixas "Funk dos Rosa", "Duas Princesas", "Vingança" e "Amizade ou Paixão", resultado de parcerias com artistas e criadores, como Robson Abreu, Void, Leozinn e Katlen, responsáveis por vários hits nas paradas digitais.

As canções, que mesclam estética pop com influências do funk e R&B, refletindo uma nova fase do pop brasileiro, mais diverso, digital e conectado com o público, fazem parte do repertório do show em Belém.

Desde 2020 à frente do “Bloco dos Rosa”, Emilly Vick transformou sua experiência digital em uma estratégia musical poderosa. Ao apostar em colaborações e linguagem conectada com o público jovem, conquistou seu espaço entre os artistas mais ouvidos do pop no Brasil, ao lado de nomes como Lady Gaga, Anitta, Luísa Sonza, JENNIE e Alex Warren.

Quatro anos depois, Emilly Vick conseguiu conquistar não apenas números, mas também o coração de milhões de crianças e adolescentes. Ao mesmo tempo em que diverte, ela construiu uma marca sólida baseada na criatividade e na espontaneidade. Se ela se destaca na cena este ano, em 2024 ela já atingia marcas incríveis.

O videoclipe “Chiclete”, com somava mais 73 milhões de visualizações ano passado, e o episódio “Passamos a noite na academia”, que ultrapassou 26 milhões na mesma ocasião, se destacam pela linguagem acessível, pelo tom leve e pelo alto nível de identificação com o público jovem. Ainda que os temas sejam simples, o modo como Emilly apresenta e transforma cada vídeo em uma aventura cativante, tornam os vídeos um viral na web.

Agende-se

Data: sábado, 16
Hora: 15h
Local: Assembleia Paraense - Av. Almirante Barroso, 4614 - Souza - Belém - PA

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

