Cantor Bell Marques tem mal-estar durante corrida em Fortaleza; entenda o caso

Um dos principais nomes da axé music, o cantor e compositor Bell Marques preocupou fãs e amigos ao passar mal na manhã desta sexta-feira (15) durante uma prova de corrida realizada na avenida Beira Mar, em Fortaleza. O evento foi promovido pelo próprio artista e reuniu fãs e corredores.

Segundo o artista, ele teve um mal-estar quando cruzava a linha de chegada do percurso de 10 quilômetros. “Me recuperando, viu? Saí cedo demais, comi um negócio, fiquei me sentindo mal, passei, o estômago ficou ruim. Mas deu tudo certo, a corrida foi linda e eu tô aqui, já tô indo pro palco de novo. Essas coisas acontecem, sabe? Rapaz, poxa vida!”, disse o cantor.

A "Corrida 100% Você" é organizada por uma empresa do cantor e realiza eventos esportivos em diversas cidades brasileiras.