Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Cantor Bell Marques tem mal-estar durante corrida em Fortaleza; entenda o caso

Bell Marques teve um mal-estar quando cruzava a linha de chegada de um percurso de 10 quilômetros.

O Liberal

Um dos principais nomes da axé music, o cantor e compositor Bell Marques preocupou fãs e amigos ao passar mal na manhã desta sexta-feira (15) durante uma prova de corrida realizada na avenida Beira Mar, em Fortaleza. O evento foi promovido pelo próprio artista e reuniu fãs e corredores.

Segundo o artista, ele teve um mal-estar quando cruzava a linha de chegada do percurso de 10 quilômetros. “Me recuperando, viu? Saí cedo demais, comi um negócio, fiquei me sentindo mal, passei, o estômago ficou ruim. Mas deu tudo certo, a corrida foi linda e eu tô aqui, já tô indo pro palco de novo. Essas coisas acontecem, sabe? Rapaz, poxa vida!”, disse o cantor.

A "Corrida 100% Você" é organizada por uma empresa do cantor e realiza eventos esportivos em diversas cidades brasileiras. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Bell Marques

Corrida 100% Você
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PARA A CRIANÇADA

Os Rosas: Emilly Vick e seus amigos se apresentam em Belém

"A Origem dos Rosas - O Show" traz as aventuras de Emilly, Leozinho, Katlen, Void e Robson para a Assembleia Paraense

15.08.25 12h59

MÚSICA

Cantoras paraenses se reúnem com ministros da Cultura e do Turismo para garantir investimentos

Artistas locais buscam garantir investimentos e mais valorização para o ritmo brega

15.08.25 11h07

PRISÃO

Influenciador Hytalo Santos e seu marido são presos em São Paulo; veja

Ele é alvo de duas ações no Ministério Público da Paraíba, em João Pessoa e Bayeux, além de uma investigação no Ministério Público do Trabalho.

15.08.25 9h42

COP 30

Nilson Chaves entra na reta final do lançamento de série de sete músicas

Projeto em homenagem à Amazônia, terá mais uma canção disponibilizada para o público

15.08.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

'ANABOLIZANTES'

Após fotos de biquíni, Virginia Fonseca vira alvo de especulações na web; veja a evolução do shape

Influenciadora apareceu de biquíni nas redes e internautas reagiram com elogios e críticas sobre mudanças físicas

13.08.25 22h08

PRISÃO

Influenciador Hytalo Santos e seu marido são presos em São Paulo; veja

Ele é alvo de duas ações no Ministério Público da Paraíba, em João Pessoa e Bayeux, além de uma investigação no Ministério Público do Trabalho.

15.08.25 9h42

FATURAMENTO DOBRADO

Mulher com duas vaginas e dois úteros fatura milhões com conteúdo adulto; conheça!

A jovem de 27 anos possui uma condição rara que atinge 0,3% das pessoas com útero e vagina

14.08.25 16h18

SAÚDE

Cantor Bell Marques tem mal-estar durante corrida em Fortaleza; entenda o caso

Bell Marques teve um mal-estar quando cruzava a linha de chegada de um percurso de 10 quilômetros.

15.08.25 12h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda