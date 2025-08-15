Capa Jornal Amazônia
Cantoras paraenses se reúnem com ministros da Cultura e do Turismo para garantir investimentos

Artistas locais buscam garantir investimentos e mais valorização para o ritmo brega

O Liberal
fonte

Hellen Patrícia, vocalista da Banda Xeiro Verde, Francy Ribeiro, da Banda Lamazon e Thais de Souza, da Banda Dona Loirinha, representaram a classe bregueira do Estado do Pará em Brasília (Divulgação)

As cantoras paraenses Francy Ribeiro (vocalista da Banda Lamazon), Thais de Souza (vocalista da Banda Dona Loirinha) e Hellen Patrícia (vocalista da Banda Xeiro Verde) se reuniram com os ministros do Turismo, Celso Sabino, e da Cultura, Margareth Menezes, para firmar parcerias que vão garantir investimentos e mais valorização para o ritmo Brega.

O encontro ocorreu na última quarta-feira, 13, na sede do Ministério da Cultura, em Brasília. As artistas foram à capital do Brasil representando toda a classe bregueira do Estado do Pará.

Segundo a cantora Francy Ribeiro, foi apresentado aos ministros o projeto "Palco Mundi do Brega", que vai levar o ritmo paraense em grandes shows para as principais capitais do país, com artistas de várias gerações. A data da primeira edição deve ser divulgada nos próximos dias. O evento deve acontecer ainda este ano.

"Foi uma reunião muito produtiva, onde nós temos, hoje, o apoio de dois ministros que estão totalmente dispostos a nos ajudar desde a elaboração até a execução deste projeto, o qual nós vemos grandes possibilidades, que já foi abraçado por ambos os ministros. Esse projeto tem o intuito de levar o nosso brega por todo o Brasil, rompendo barreiras, mostrando a diversidade de um ritmo/gênero que é rico não somente na musicalidade, mas também na dança e nos figurinos. A partir dessa reunião, tudo isso se torna totalmente viável e, logo logo, nós estaremos já com a primeira edição desse projeto, com data já marcada".

Ainda de acordo com a artista, a reunião vai garantir ainda mais o fortalecimento do ritmo.

"Essa reunião tem um imenso significado, afinal, nós conseguimos nos reunir com duas autoridades nacionais e que são importantíssimas para fomentar cultura e turismo que são duas áreas que andam de mãos dadas. Nós viemos defender a pauta com relação ao fortalecimento do gênero brega não só no Pará, mas em todo o Brasil, e sermos recebidas por essas autoridades de braços abertos que prontamente ouviram as nossas pautas e se prontificaram a nos ajudar nessa empreitada de disseminação da nossa cultura musical pra todo o país".

A cantora Thais de Souza explica que a ideia da criação do "Palco Mundi do Brega" surgiu após e reconhecimento de Belém como Capital Mundial do Brega, concedido pela ONU, em junho deste ano.

"Isso inspirou a gente a criar algo usando o título que veio por meio dessa parceria com o ministro Celso Sabino. Inicialmente é um projeto para levar os artistas do Brega, em especial os pioneiros do Brega aos grandes eventos. Agora, a expectativa é colher os frutos que nós estamos plantando a muitos anos, que estamos plantando novamente hoje, para colher futuramente com muitos outros projetos que vão ficar para várias gerações. É muito bom fazer parte desse momento histórico, algo que nunca aconteceu antes".

Para a cantora Hellen Patrícia, o encontro inédito deve abrir mais portas para a classe artística bregueira.

"A gente veio em busca da valorização do ritmo Brega, dos artistas da raiz do Brega, artistas que começaram esse movimento, que precisam de palco, que precisam de visibilidade para que sejam incluídos nesse movimento e que a gente possa mostrar o Brega não só no nosso estado do Pará, pois ja faz parte da nossa cultura, mas também para o Brasil inteiro. A gente espera conseguir abrir mais e mais portas a partir dessa parceria com o ministro Sabino e a ministra Margareth Menezes".

.
