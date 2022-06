Orquestra Sinfônica Brasileira promove residência pedagógica com jovens do Vale Música Belém

A Orquestra Sinfônica Brasileira vai promover intercâmbio com alunos do Programa Vale Música que começa nesta terça-feira (28) e vai até 1 de julho como forma de aprimoramento de técnica instrumental, prática de concerto, interpretação de estilos, entre outras atividades, para os estudantes beneficiados pelo programa.

Até o fim de 2022, os alunos do Programa Vale Música Belém também irão conhecer, estudar e ensaiar na sede da orquestra, no Rio de Janeiro, para estreitar ainda mais o relacionamento e o ensino. Ainda acontecerá um grande concerto de encerramento dia 10 de dezembro, no Rio de Janeiro, reunindo os jovens do projeto e a OSB.

“Estes encontros dos músicos da OSB com os jovens talentos dos projetos do Programa Vale Música são muito aguardados. Passamos os anos de 2020 e 2021 atuando virtualmente com eles e foi possível perceber o avanço e amadurecimento de cada um. Os encontros presenciais vão aprofundar ainda mais essas relações que nutrimos com tanta atenção no último biênio”, explica o Diretor Executivo da Orquestra Sinfônica Brasileira, Gregório Tavares.

O projeto também funciona como uma espécie de diálogo entre a Orquestra e jovens talentos Brasil afora, pretendendo revelar músicos, despertar o interesse pela música de concerto e disseminar o conhecimento e a técnica da OSB pelo país.

“Seguiremos ao longo do ano na preparação para um grande concerto de culminância em dezembro, no qual criaremos uma orquestra integrada formada pelos alunos do Programa Vale Música e os músicos da OSB. Essas interações são muito importantes para aprofundarmos o entrosamento, estimulando trocas e intercâmbios de conhecimentos, focando no aperfeiçoamento para a performance no palco dos alunos”, conclui.

No âmbito das atividades da Orquestra Sinfônica Brasileira, a iniciativa faz parte do Conexões Musicais, o projeto de democratização do acesso à música de concerto, realizado pela instituição desde 2017 e que já promoveu atividades educacionais e culturais envolvendo cerca de 30 municípios brasileiros.

A Orquestra Sinfônica Brasileira

A Orquestra Sinfônica Brasileira foi fundada em 1940 e é considerada um dos conjuntos sinfônicos mais importantes do país. Em seus 81 anos de trajetória ininterrupta, a OSB já realizou mais de cinco mil concertos e é reconhecida pelo pioneirismo de suas ações, tendo sido a primeira orquestra a realizar turnês pelo Brasil e exterior, apresentações ao ar livre e projetos de formação de plateia. Em abril de 2021, a Orquestra Sinfônica Brasileira foi registrada como patrimônio cultural imaterial da cidade do Rio de Janeiro.

Programa Vale Música

O Programa Vale Música é um projeto autoral do Instituto Cultural Vale. O programa é uma rede colaborativa de ensino e aprendizagem entre estudantes de polos musicais em quatro estados - Pará, Espírito Santo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul - e profissionais das maiores orquestras do país. Ao todo, envolve cerca de 250 profissionais e mais de 1.000 alunos em intercâmbios, aulas e residências artísticas. São parceiras do Programa Vale Música a Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), a Orquestra Ouro Preto, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) e a Nova Orquestra, patrocinadas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Saiba mais sobre o Programa Vale Música em institutoculturalvale.org.