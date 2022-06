Vale Música abre inscrição para novos alunos em Belém

O projeto Vale Música Belém, da Fundação Amazônica de Música (FAM) que tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale, abre inscrições para novos alunos nesta quarta-feira, 1º. Poderão se inscrever crianças com idade entre sete e nove anos pra iniciar a formação musical com aulas de canto coral e de flauta doce.

O músico e professor Joás Saraiva, de 24 anos, entrou para o projeto aos nove anos de idade, quando já havia iniciado os estudos de flauta doce, na igreja. Morador do bairro da Marambaia, ele veio de escola pública. A música deu um direcionamento para a vida dele, que acabou se tornando professor do projeto. Na Fundação Amazônia ele fez canto coral e flauta doce, após um ano, passou no teste para oboé, instrumento que toca desde 2008.

“Passei pela Banda e pela Orquestra Jovem do Vale Música. Desde 2015, dou aula de oboé no Vale Música, e entrou para a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz desde 2019. Hoje sou primeiro oboé dessa orquestra e estudo bacharelado em Música no Instituto Estadual Carlos Gomes”, conta.

Inscrições

As vagas disponíveis são apenas para o turno vespertino. O prazo de inscrição vai até o dia 9 de junho. As inscrições poderão ser realizadas na sede da Fundação Amazônia de Música, que fica situada na Avenida Governador Magalhães Barata, 1022, entre Tv. 14 de abril e Tv. Castelo Branco, nos horários das 9h às 11h e das 15h às 17h.

Os documentos necessários são cópias da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) da criança e as cópias dos mesmos documentos do pai e da mãe ou do responsável legal, além de cópia do comprovante de matrícula escolar (em caso de aluno da rede pública) ou o comprovante de bolsa escolar (se for estudante da rede privada), cópia do comprovante de residência atual, cópia do PIS/PASEP ou cartão cidadão se houver, e uma foto 3x4 atual.

Os inscritos participarão de testes seletivos entre os dias 13 e 15 de junho. A divulgação do resultado da seleção está prevista para o dia 20 de junho e o início das aulas será em nove de agosto. Mais informações pelo telefone (91) 3347-0505.

Desde 2004, a Fundação Amazônica de Música já ensinou música a mais de 5 mil alunos do ensino público do Pará. Alguns deles se tornaram musicistas profissionais com carreira no Brasil e no exterior. Atualmente, o projeto atende 300 crianças e jovens e conta com a Orquestra Jovem, Grupo de Flautas Doce, Banda Sinfônica Jovem, Grupo de Percussão de Câmara, Orquestra de Violinos e Coral Infanto-Juvenil.