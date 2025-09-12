Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Onde assistir o The Town pela internet? Evento reúne Backstreet Boys, Mariah Carey e Ivete Sangalo

Festival no Autódromo de Interlagos reúne Backstreet Boys, Katy Perry, Mariah Carey, Ivete Sangalo e outros grandes artistas, com transmissão ao vivo pela TV e internet

Riulen Ropan
fonte

É possível acompanhar ao vivo pela TV e pela internet. (Foto: Divulgação)

O segundo final de semana do The Town 2025 começou nesta sexta-feira (12) e promete agitar São Paulo com grandes shows nacionais e internacionais. Realizado no Autódromo de Interlagos, o festival, criado pelos mesmos organizadores do Rock in Rio, recebe nomes como Backstreet Boys, Katy Perry, Mariah Carey, Camila Cabello, Jason Derulo, IZA e Ivete Sangalo.

Para quem não conseguiu garantir ingresso, há boas opções de transmissão: é possível acompanhar ao vivo pela TV e pela internet.

Onde assistir ao The Town 2025 online

O Globoplay vai transmitir gratuitamente os shows de quatro palcos do festival, mesmo para não assinantes. Os canais Multishow (palcos Skyline e The One) e Canal Bis (palcos Factory e Quebrada) terão sinal aberto no streaming, alternando a cada 30 minutos.

Quem preferir pode acessar os canais completos de cada palco dentro da plataforma para acompanhar as apresentações sem interrupções.

Como assistir ao The Town 2025 na TV

O público poderá acompanhar os melhores momentos em sinal aberto através da TV Globo, que é detentora dos direitos oficiais de transmissão, exibindo os melhores momentos após os shows, ou através dos canais Multishow e Canal Bis (canais pagos), com cobertura diária a partir das 14h25.

Canais do Multishow

  • SKY: 42 e 442 (HD)
  • Net/Claro TV: 42 e 542 (HD)
  • Vivo TV: 42 e 822 (HD)
  • Oi TV: 42 e 542 (HD)

Canais do Canal Bis

  • SKY: 160 / 560 (HD)
  • Claro TV: 120 / 620 (HD)
  • Vivo TV: 35 / 535 (HD)
  • Oi TV: 131 (HD)
  • TV Alphaville: 120 (HD)

Programação do The Town 2025

Sexta-feira, 12 de setembro

Palco Skyline

  • Jota Quest – 15h50
  • Ceelo Green – 18h10
  • Jason Derulo – 20h30
  • Backstreet Boys – 23h15

Palco The One

  • Di Ferrero – 14h40
  • DUDA BEAT – 17h00
  • Pedro Sampaio – 19h20
  • Luísa Sonza – 21h55

Palco Factory

  • Kaê Guajajara – 13h00
  • Brô MC’s – 14h45
  • Alee – 17h05
  • TZ da Coronel – 19h25

Palco Quebrada

  • Batalha da Aldeia (Eliminatória 3) – 15h55
  • Duquesa – 18h15
  • Kayblack convida Vulgo FK e Caverinha – 20h35

São Paulo Square

  • The Square Big Band – 14h00
  • Alaíde Costa & Claudette Soares – 17h10
  • Snarky Puppy – 19h30
  • Leo Gandelman – 22h05

The Tower

  • Dubdogz – 01h00

 

Sábado, 13 de setembro

Palco Skyline

  • Natasha Bedingfield – 15h50
  • Jessie J – 18h10
  • Ivete Sangalo – 20h30
  • Mariah Carey – 23h30

Palco The One

  • Os Garotin convida Melly – 14h40
  • Priscilla com Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir – 17h00
  • Gloria Groove – 19h20
  • Lionel Richie – 21h55

Palco Factory

  • Stefanie – 13h00
  • Chefin – 14h45
  • MC Livinho – 17h05
  • Junior – 19h25

Palco Quebrada

  • Batalha da Aldeia (Eliminatória 4) – 15h55
  • Péricles convida Dexter – 18h15
  • Criolo – 20h35

São Paulo Square

  • The Square Big Band – 14h00
  • Annalu e Ricardo Arantes – 17h10
  • Jacob Collier – 19h30
  • Vanessa Moreno – 22h05

The Tower

  • LIU – 00h50

 

Domingo, 14 de setembro

Palco Skyline

  • IZA – 15h50
  • J Balvin – 18h10
  • Camila Cabello – 20h30
  • Katy Perry – 23h15

Palco The One

  • Jota.pê convida João Gomes – 14h40
  • Joelma com Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara – 17h00
  • Dennis convida Tília – 19h20
  • Ludmilla – 21h55

Palco Factory

  • Felipe Cordeiro – 13h00
  • Lambateria Baile Show com Lia Sophia – 14h45
  • Rachel Reis – 17h05
  • Geraldo Azevedo com Juliana Linhares – 19h25

Palco Quebrada

  • Batalha da Aldeia (Final) – 15h55
  • Orquestra Sinfônica Heliópolis – 18h15
  • Belo – 20h35

São Paulo Square

  • The Square Big Band – 14h00 
  • Amanda Maria – 17h10
  • Jacob Collier – 19h30
  • João Bosco Quarteto – 22h05

The Tower

  • ANNA – 01h05
  •  

O The Town 2025 em São Paulo reúne atrações de peso e promete ser um dos maiores festivais de música do Brasil neste ano. Com transmissão online e na TV, fãs de todo o país poderão acompanhar cada detalhe do evento.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

 

