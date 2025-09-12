Onde assistir o The Town pela internet? Evento reúne Backstreet Boys, Mariah Carey e Ivete Sangalo
Festival no Autódromo de Interlagos reúne Backstreet Boys, Katy Perry, Mariah Carey, Ivete Sangalo e outros grandes artistas, com transmissão ao vivo pela TV e internet
O segundo final de semana do The Town 2025 começou nesta sexta-feira (12) e promete agitar São Paulo com grandes shows nacionais e internacionais. Realizado no Autódromo de Interlagos, o festival, criado pelos mesmos organizadores do Rock in Rio, recebe nomes como Backstreet Boys, Katy Perry, Mariah Carey, Camila Cabello, Jason Derulo, IZA e Ivete Sangalo.
Para quem não conseguiu garantir ingresso, há boas opções de transmissão: é possível acompanhar ao vivo pela TV e pela internet.
Onde assistir ao The Town 2025 online
O Globoplay vai transmitir gratuitamente os shows de quatro palcos do festival, mesmo para não assinantes. Os canais Multishow (palcos Skyline e The One) e Canal Bis (palcos Factory e Quebrada) terão sinal aberto no streaming, alternando a cada 30 minutos.
Quem preferir pode acessar os canais completos de cada palco dentro da plataforma para acompanhar as apresentações sem interrupções.
Como assistir ao The Town 2025 na TV
O público poderá acompanhar os melhores momentos em sinal aberto através da TV Globo, que é detentora dos direitos oficiais de transmissão, exibindo os melhores momentos após os shows, ou através dos canais Multishow e Canal Bis (canais pagos), com cobertura diária a partir das 14h25.
Canais do Multishow
- SKY: 42 e 442 (HD)
- Net/Claro TV: 42 e 542 (HD)
- Vivo TV: 42 e 822 (HD)
- Oi TV: 42 e 542 (HD)
Canais do Canal Bis
- SKY: 160 / 560 (HD)
- Claro TV: 120 / 620 (HD)
- Vivo TV: 35 / 535 (HD)
- Oi TV: 131 (HD)
- TV Alphaville: 120 (HD)
Programação do The Town 2025
Sexta-feira, 12 de setembro
Palco Skyline
- Jota Quest – 15h50
- Ceelo Green – 18h10
- Jason Derulo – 20h30
- Backstreet Boys – 23h15
Palco The One
- Di Ferrero – 14h40
- DUDA BEAT – 17h00
- Pedro Sampaio – 19h20
- Luísa Sonza – 21h55
Palco Factory
- Kaê Guajajara – 13h00
- Brô MC’s – 14h45
- Alee – 17h05
- TZ da Coronel – 19h25
Palco Quebrada
- Batalha da Aldeia (Eliminatória 3) – 15h55
- Duquesa – 18h15
- Kayblack convida Vulgo FK e Caverinha – 20h35
São Paulo Square
- The Square Big Band – 14h00
- Alaíde Costa & Claudette Soares – 17h10
- Snarky Puppy – 19h30
- Leo Gandelman – 22h05
The Tower
- Dubdogz – 01h00
Sábado, 13 de setembro
Palco Skyline
- Natasha Bedingfield – 15h50
- Jessie J – 18h10
- Ivete Sangalo – 20h30
- Mariah Carey – 23h30
Palco The One
- Os Garotin convida Melly – 14h40
- Priscilla com Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir – 17h00
- Gloria Groove – 19h20
- Lionel Richie – 21h55
Palco Factory
- Stefanie – 13h00
- Chefin – 14h45
- MC Livinho – 17h05
- Junior – 19h25
Palco Quebrada
- Batalha da Aldeia (Eliminatória 4) – 15h55
- Péricles convida Dexter – 18h15
- Criolo – 20h35
São Paulo Square
- The Square Big Band – 14h00
- Annalu e Ricardo Arantes – 17h10
- Jacob Collier – 19h30
- Vanessa Moreno – 22h05
The Tower
- LIU – 00h50
Domingo, 14 de setembro
Palco Skyline
- IZA – 15h50
- J Balvin – 18h10
- Camila Cabello – 20h30
- Katy Perry – 23h15
Palco The One
- Jota.pê convida João Gomes – 14h40
- Joelma com Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara – 17h00
- Dennis convida Tília – 19h20
- Ludmilla – 21h55
Palco Factory
- Felipe Cordeiro – 13h00
- Lambateria Baile Show com Lia Sophia – 14h45
- Rachel Reis – 17h05
- Geraldo Azevedo com Juliana Linhares – 19h25
Palco Quebrada
- Batalha da Aldeia (Final) – 15h55
- Orquestra Sinfônica Heliópolis – 18h15
- Belo – 20h35
São Paulo Square
- The Square Big Band – 14h00
- Amanda Maria – 17h10
- Jacob Collier – 19h30
- João Bosco Quarteto – 22h05
The Tower
- ANNA – 01h05
O The Town 2025 em São Paulo reúne atrações de peso e promete ser um dos maiores festivais de música do Brasil neste ano. Com transmissão online e na TV, fãs de todo o país poderão acompanhar cada detalhe do evento.
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)
