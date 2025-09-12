Capa Jornal Amazônia
Mariah Carey canta no The Town neste sábado antes de desembarcar em Belém no dia 17

Cantora americana volta ao Brasil e participa do evento Amazônia Para Sempre, na capital paraense, antes da COP 30

O Liberal

A cantora Mariah Carey está de volta ao Brasil. Neste sábado (13), a artista de 56 anos é a atração principal do palco Skyline no festival The Town 2025, em São Paulo. A apresentação acontece um ano após a performance de encerramento que ela realizou no palco Sunset do Rock in Rio 2024.

Após o The Town, Mariah Carey também terá compromisso em Belém do Pará: ela está confirmada no evento Amazônia Para Sempre, em Belém, no próximo dia 17 de setembro. A apresentação ocorre dois meses antes da capital paraense sediar a 30ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP 30.

Mariah Carey homenageia a Amazônia

O show em Belém faz parte de uma série de iniciativas culturais ligadas à pauta ambiental e à valorização da Amazônia. No mesmo palco, também se apresentarão artistas paraenses como Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e a jovem Zaynara.

A expectativa para a apresentação da americana em Belém é alta, e o repertório deve seguir a linha do que será apresentado no The Town. Entre os destaques do setlist estão sucessos como:

  • “We Belong Together”
  • “Fantasy”
  • “Always Be My Baby”
  • “Touch My Body”
  • “My All”
  • “Obsessed”
  • “Without You”

Show no The Town reforça protagonismo de Mariah Carey

Como headliner do palco principal, Mariah Carey deve fazer uma apresentação com duração máxima de 1h30, começando às 23h45. A artista é conhecida por repertórios enxutos, focando em grandes hits, e por priorizar a performance vocal em detrimento de coreografias.

Críticos destacam que a cantora mantém o domínio técnico, especialmente no uso do registro agudo conhecido como whistle. Sua performance no Rock in Rio 2024 foi elogiada pela crítica nacional, que classificou o show como o maior da história do palco Sunset.

Show em Belém terá transmissão gratuita pelo Globoplay e Multishow

A apresentação de Mariah Carey em Belém integra a programação especial de setembro do Globoplay, batizada como “mês da música”. Além do The Town, o streaming exibe neste mês o Amazônia Live - Hoje e Sempre, que ocorre no dia 17 de setembro e terá transmissão gratuita a partir das 18h pelo canal Multishow e com sinal aberto no Globoplay.

