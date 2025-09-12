Mariah Carey canta no The Town neste sábado antes de desembarcar em Belém no dia 17
Cantora americana volta ao Brasil e participa do evento Amazônia Para Sempre, na capital paraense, antes da COP 30
A cantora Mariah Carey está de volta ao Brasil. Neste sábado (13), a artista de 56 anos é a atração principal do palco Skyline no festival The Town 2025, em São Paulo. A apresentação acontece um ano após a performance de encerramento que ela realizou no palco Sunset do Rock in Rio 2024.
Após o The Town, Mariah Carey também terá compromisso em Belém do Pará: ela está confirmada no evento Amazônia Para Sempre, em Belém, no próximo dia 17 de setembro. A apresentação ocorre dois meses antes da capital paraense sediar a 30ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP 30.
Mariah Carey homenageia a Amazônia
O show em Belém faz parte de uma série de iniciativas culturais ligadas à pauta ambiental e à valorização da Amazônia. No mesmo palco, também se apresentarão artistas paraenses como Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e a jovem Zaynara.
A expectativa para a apresentação da americana em Belém é alta, e o repertório deve seguir a linha do que será apresentado no The Town. Entre os destaques do setlist estão sucessos como:
- “We Belong Together”
- “Fantasy”
- “Always Be My Baby”
- “Touch My Body”
- “My All”
- “Obsessed”
- “Without You”
Show no The Town reforça protagonismo de Mariah Carey
Como headliner do palco principal, Mariah Carey deve fazer uma apresentação com duração máxima de 1h30, começando às 23h45. A artista é conhecida por repertórios enxutos, focando em grandes hits, e por priorizar a performance vocal em detrimento de coreografias.
Críticos destacam que a cantora mantém o domínio técnico, especialmente no uso do registro agudo conhecido como whistle. Sua performance no Rock in Rio 2024 foi elogiada pela crítica nacional, que classificou o show como o maior da história do palco Sunset.
Show em Belém terá transmissão gratuita pelo Globoplay e Multishow
A apresentação de Mariah Carey em Belém integra a programação especial de setembro do Globoplay, batizada como “mês da música”. Além do The Town, o streaming exibe neste mês o Amazônia Live - Hoje e Sempre, que ocorre no dia 17 de setembro e terá transmissão gratuita a partir das 18h pelo canal Multishow e com sinal aberto no Globoplay.
