Mariah Carey canta no The Town neste sábado antes de desembarcar em Belém no dia 17

A cantora Mariah Carey está de volta ao Brasil. Neste sábado (13), a artista de 56 anos é a atração principal do palco Skyline no festival The Town 2025, em São Paulo. A apresentação acontece um ano após a performance de encerramento que ela realizou no palco Sunset do Rock in Rio 2024.

Após o The Town, Mariah Carey também terá compromisso em Belém do Pará: ela está confirmada no evento Amazônia Para Sempre, em Belém, no próximo dia 17 de setembro. A apresentação ocorre dois meses antes da capital paraense sediar a 30ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP 30.

Mariah Carey homenageia a Amazônia

O show em Belém faz parte de uma série de iniciativas culturais ligadas à pauta ambiental e à valorização da Amazônia. No mesmo palco, também se apresentarão artistas paraenses como Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e a jovem Zaynara.

A expectativa para a apresentação da americana em Belém é alta, e o repertório deve seguir a linha do que será apresentado no The Town. Entre os destaques do setlist estão sucessos como:

“We Belong Together”

“Fantasy”

“Always Be My Baby”

“Touch My Body”

“My All”

“Obsessed”

“Without You”

Show no The Town reforça protagonismo de Mariah Carey

Como headliner do palco principal, Mariah Carey deve fazer uma apresentação com duração máxima de 1h30, começando às 23h45. A artista é conhecida por repertórios enxutos, focando em grandes hits, e por priorizar a performance vocal em detrimento de coreografias.

Críticos destacam que a cantora mantém o domínio técnico, especialmente no uso do registro agudo conhecido como whistle. Sua performance no Rock in Rio 2024 foi elogiada pela crítica nacional, que classificou o show como o maior da história do palco Sunset.

Show em Belém terá transmissão gratuita pelo Globoplay e Multishow

A apresentação de Mariah Carey em Belém integra a programação especial de setembro do Globoplay, batizada como “mês da música”. Além do The Town, o streaming exibe neste mês o Amazônia Live - Hoje e Sempre, que ocorre no dia 17 de setembro e terá transmissão gratuita a partir das 18h pelo canal Multishow e com sinal aberto no Globoplay.