Onde assistir espetáculo da 'Paixão de Cristo' em Belém? Confira os dias e horários das peças

À medida que se aproxima o feriado da Semana Santa, Belém se prepara para receber uma série de peças temáticas, cada uma buscando resgatar e refletir sobre os momentos cruciais da vida de Jesus Cristo. Uma delas é o espetáculo "Paixão de Cristo - Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaram", do bairro da Terra Firme, que será apresentado na sexta-feira (29), às 19h, na Passagem São João, totalmente aberta ao público.

Com uma abordagem contemporânea, a peça teatral mergulha na encenação dos eventos bíblicos, buscando também dialogar com o presente, questionando se, de fato, o ser humano abandonou os ensinamentos de. Além disso, traz a interação dos personagens com o espaço público e os próprios moradores do bairro. O espetáculo é do coletivo dedae convidados, e conta com o elenco formando por: Adelson Gonzaga,, Fábio Vasconcelos, Eduardo Viana, Roselene Passos, Anselmo Azevedo, Vitória Rayol e Willian Furtado.

Em conversa com o Grupo Liberal, o produtor e ator Ely Chaves destacou que a decisão de levar o espetáculo para as ruas de Belém foi mais do que uma escolha de logística; surgiu como um propósito significativo. "Para nós, a experiência de levar o espetáculo para a rua é uma maneira mais próxima de levar a peça até as pessoas, lembrando aquela velha frase do teatro, de que o ator tem que ir até onde o povo está", complementou.



Completando 48 anos de tradição, o grupo costuma "desafiar" as convenções do espetáculo original, buscando trazer questões contemporâneas sem perder a essência do texto bíblico. Outra proposta que espetáculo busca é a quebra da quarta parede - quando o personagem interage com o público.



"Inserimos o público dentro do espetáculo, fazemos o público participar como se Jesus pudesse 'sair' do mundo fictício, mas real para a gente. Essa é a magia do nosso teatro", declarou Chave.



Apesar do sucesso que o espetáculo tem na comunidade, o grupo enfrenta desafios financeiros significativos. Desde 2015, têm lutado para obter apoio dos órgãos municipais e estaduais, sendo forçados a recorrer aos próprios recursos para continuar sua missão. “O que nos move é o amor pela nossa arte e o nosso objetivo social”, afirmou Ely, destacando a resiliência e a determinação do grupo.



Vivências para além da peça

O ator Eduardo Viana vive o papel de Jesus Cristo na peça pelo segundo ano consecutivo e afirmou estar com boas expectativas para a apresentação deste ano (Divulgação)



O ator Eduardo Viana vive o papel de Jesus Cristo na peça pelo segundo ano consecutivo e afirmou estar com boas expectativas para a apresentação deste ano. "Comecei no ano passado e fiquei muito feliz com o resultado. Sou muito fã de Jesus Cristo, fui criado na igreja católica, sempre ouvia as histórias na igreja e nas animações. Interpretá-lo é uma grande honra para mim", compartilhou Eduardo, revelando sua forte ligação com o papel e sua inspiração espiritual.



Em sua interpretação, Eduardo disse buscar levar uma nova abordagem para o personagem, destacando mais o lado humano de Jesus. "Quis fugir um pouco do que se faz tradicionalmente. Puxei mais para o lado humano, mostrando um Jesus que ri, brinca com seus discípulos. Tomei essa liberdade de trazer essa parte mais humana para o papel", explicou o ator.



Eduardo diz estar comprometido em trazer elementos novos para a encenação, mantendo o tradicional, mas abrindo espaço para discussões contemporâneas. "Como a 'Paixão de Cristo' é uma 'repetição', as pessoas já esperam pelo tradicional. Mas para nós, se torna especial por levarmos elementos novos, sem quebrar a expectativa do público. Por exemplo, trazer um Jesus negro para mais perto de nos quebra essa narrativa tradicional", enfatizou.



Ao lado de Eduardo, está o veterano William Furtado Souza, que interpretará Pilatos. Com 40 anos de experiência na 'Paixão de Cristo', William destacou o desafio de contextualizar os textos do evangelho em situações do cotidiano, trazendo uma nova dimensão para a história. "A nossa preparação tem sido muito produtiva e criativa. Está sendo uma ajuda mutua e estamos ansiosos para ver a peça na rua mais uma vez", afirmou o ator.



Mais opções de espetáculos

Paixão de Cristo no bairro de Canudos (Divulgação)



Na noite do dia 29 de março, às 18h30, o bairro de Canudos irá receber a tradicional encenação da 'Paixão de Cristo' da Igreja de Queluz, que possui mais de 40 anos de tradição. Neste ano, o tema será “Paixão de Belém e Justiça Social”, dialogando com a Campanha da Fraternidade lançada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Desta forma, o espetáculo provocará reflexões sobre o papel das mulheres na busca pela amizade e justiça social. E pelo segundo ano, contará com tradução em Libras. A entrada para assistir à peça, encenada pelo Grupo de Teatro Aldeato, é gratuita. Uma pré-estreia na quadra da paróquia será realizada dois dias antes, com entrada no valor de R$ 5, iniciando às 19h.



Com duração de cerca de 45 minutos, as primeiras cenas vão desde a entrada de Jesus em Jerusalém até a condenação por Pilatos, e acontecem na quadra coberta da igreja. Em seguida, a encenação vai para a rua emocionar o público, percorrendo cinco quarteirões, onde são mostradas as cenas da Via Crucis, que duram cerca de uma hora e meia. Na rua Dr. Américo Santa Rosa, próximo ao barracão de ensaios, os presentes irão conferir as cenas da morte e ressurreição, com os 45 minutos finais da apresentação. Cerca de 150 pessoas estão envolvidas no espetáculo, maioria jovens.



"É muito difícil colocar um espetáculo de rua desse porte com a exigência de contratos para dois pontos de luz cênica, trio elétrico, dois pontos de som e dois pontos de palco. Mas também gratificante", afirmou o diretor-geral Aluizo Freitas.



Questionado sobre qual trecho da peça mais traz emoção ao diretor, Aluizo, respondeu que é quando a atriz, que interpreta Nossa Senhora, recebe Jesus Cristo em seus braços. "Isso me faz lembrar o sofrimento de tantas mães com seus filhos, assim como teve Maria com Jesus. É uma reflexão importante para o nosso dia a dia", acrescentou.



Confira a agenda de espetáculos em outros lugares de Belém:



Paixão de Cristo da Santíssima Trindade



Dia: 24 de março;

Local: Teatro Universitário Cláudio Barradas, localizado na Av. Jerônimo Pimentel, 546;

Horário: 19h30;

Ingresso: R$60,00 + 1kg de alimento não perecível.



Paixão de Cristo no bairro da Condor



Dia: 26 e 27 de março; e sessão extra, dia 29;

Local: salão Paroquial da Paróquia de São Judas Tadeu; e cortejo pela rua na Sexta-Feira Santa;

Para mais informações: (91) 3115-6020.



Via Sacra do Grupo Teatral Shalon



Dia: 29 de março

Local: Paróquia do Sagrado Coração de Jesus;

Horário: às 19h;

Entrada gratuita.