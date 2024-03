O que rolou no BBB 24 na madrugada deste sábado (30/03)? Flerte e alfinetadas

Com a formação de um novo Paredão, que pegou os participantes de surpresa, e a chegada do “Modo Turbo”, a casa mais vigiada do Brasil teve a madrugada deste sábado (30) marcada por flerte e movimentações no jogo. Depois da votação da 15ª berlinda da edição, Giovanna contou ao MC Bin Laden que tem certeza que vai sair. Além dela, Beatriz e Fernanda estão no Paredão. Uma das três sisters deixará o programa no domingo (31).

Isabelle foi alvo de críticas por parte da Pitel durante conversa com os aliados. Na madrugada, Fernanda também opinou que a manauara não está “no lugar certo”. No Quarto do Líder, as duas, junto de Lucas Henrique, opinaram que Isabelle não se identificou verdadeiramente com ninguém na casa. Pitel utilizou o Dedo Duro e viu que Isabelle tinha votado em Fernanda.

A amazonense também foi assunto entre Bin e Giovanna. A nutricionista comentou que não esperava que ela tivesse tomado certas atitudes na casa, como pular na piscina seminua. "Eu jamais esperaria. Não que isso fez eu me decepcionar com ela, ou que eu vejo ela com outros olhos, mas isso é uma atitude que ela não tomaria, nunca, em nenhuma hipótese", concluiu a mineira.

Bin aproveitou o papo para contar à nutricionista que, na visão dele, as comemorações de Alane ao voltar dos Paredões é “meio que debochando para desrespeitar”.Na cozinha, o MC aproveitou a ocasião para elogiar o sorriso de Giovanna. “Eu gosto de te ver sorrindo, te fazer sorrir. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer as pessoas sorrirem, sabia? E quando eu faço ao contrário fico chateado comigo mesmo", disse ele.Já no Quarto Fada, Beatriz acreditou que os adversários não fossem mirar em Alane para o Paredão. A paraense disse que Fernanda age de forma “sorrateira” e “fria”. Matteus falou que Isabelle poderia não ser considerada uma opção de voto, dentre as disponíveis, por conta de uma possível influência de Giovanna.

A paraense se mostrou incomodada com uma suposta mudança de comportamento da confeiteira. Beatriz indicou reparar nas atitudes da sister depois que ela foi a mais votada pela casa para ir ao Paredão. "Se isso for uma estratégia dela, ela vai voltar a ser quem ela era", respondeu.