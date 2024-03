Família de Lucas Buda do BBB 24 revela ataques na web: 'Até ameaças de morte'

No BBB 24, Lucas Buda nem imagina as coisas que ocorrem fora da casa. Mesmo com a separação anunciada, quem anda sofrendo fora do reality são as suas irmãs, Rose Ferreira e Carla Cristina. As duas estão sendo atacadas na web por hater, desde que o brother flertou com Giovanna Pitel.

Após o episódio, a ex-mulher de Lucas, Camila Moura, também afirmou que estava solteira. Depois disso as mensagens foram mais intensas. “Até ameaças de morte”, disse Rose para a Quem.

“Recebemos ataques, xingamentos, até ameaças de morte, ameaças de encontrar e bater na gente na rua. Moro no Rio e tenho medo das pessoas me reconhecerem na rua e me baterem. Tenho medo do que vão fazer com meu irmão quando ele sair do programa”, desabafou.

Rose conta que Carla não está sabendo lidar com a situação. “Minha irmã é muito frágil. Primeiro teve a morte do nosso irmão, depois a morte da nossa mãe e em seguida do nosso pai. Ela absorve muito essas coisas. Ela tinha um amor de irmã pela Camila e essa história mexeu muito com ela”, contou.

Ela ainda deu detalhes de como está a relação com a, agora, influenciadora. “A Camila está ferida, na razão dela. Mas também está deslumbrada, começou a ganhar dinheiro e fama”, insinuou.

“E desde o dia desses boatos sobre o Lucas e a Pitel, da paquerinha, ela saiu do grupo da nossa família, não atendeu mais telefonemas, nem respondeu mensagens. Não temos mais contato, ela não recebe, não fala, não quer saber de nada. Todas as notícias que temos são através das redes sociais ou da advogada dela”, acrescenta.

Rose Ferreira finalizou a conversa de forma otimista, acreditando que Buda e Moura possam voltar às boas. “Espero que eles se resolvam, conversem, se tiver que voltar que voltem. Não tenho raiva da Camila, convivemos por 15 anos, ela sempre foi uma excelente pessoa, só o sucesso subiu à cabeça. Sempre estivemos do lado dela quando ela precisou”, encerrou.