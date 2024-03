Primeiro Paredão do ‘modo turbo’ tem Beatriz, Fernanda e Giovanna

Nesta sexta-feira (29), o BBB 24 ao vivo já começou com Beatriz no Paredão. Tudo porque, como a sister estava na Mira da Líder Pitel junto com Matteus, que por sua vez ganhou a imunidade ao receber o Anjo, a vendedora foi direto para a berlinda.

Como o “modo turbo” começa hoje, após a formação do paredão triplo, não haverá mais a prova Bate Volta.

Com Bia no Paredão, Fernanda foi para a berlinda por receber o maior número de votos da casa. Como Alane levou 4 votos e foi a segunda mais votada, ela tinha o direito ao contragolpe.

A paraense escolheu Giovanna para mandar ao Paredão. "Ela foi Líder duas vezes e nas duas vezes ela me colocou a munhequeira... Eu visualizo nela um jogo que é só de ctrl c, ctrl v", justificou.

No domingo (31), um dos confinados deixará o programa.