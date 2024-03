Pitel questiona fato de Alane usar camisa de Nossa Senhora de Nazaré no BBB 24

A paraense Alane Dias vestiu no BBB 24 uma camisa com a estampa de Nossa Senhora de Nazaré; vestimenta que é símbolo do período do Círio de Nazaré em Belém. O item, ao mesmo tempo que causou identificação nos telespectadores que conhecem a fé na santa, foi alvo de questionamento por parte das participantes Pitel e Fernanda.

“Eu achei que não podia trazer símbolo religioso”, disse a assistente social alagoana. “Pois é, o meu maiô do Bob Marley não entrou1”, respondeu Fernanda. “Temos uma campeã! ”, completou Pitel.

Na internet, internautas comentaram a situação. Muitos enxergaram inveja na atitude. “Nossa camisa da nossa senhora de Nazaré do círio é respeitada em qualquer lugar”, disse uma paraense. “Queria saber onde Bob Marley é símbolo religioso! Essas meninas só falam da vida alheia, viu”, comentou ainda outra pessoa.