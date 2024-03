BBB 24: Alane Dias cita expressão 'o pau te acha' para Davi; entenda

Alane Dias é conhecida por expressar a cultura em vários momentos dentro do BBB 24. Em uma conversa com Davi, Beatriz e Matteus, a paraense de 24 anos citou uma expressão bastante conhecida no seu Estado. No bate-papo que acontecia na cozinha da casa, a Rainha das Rainhas 2018 contou sobre o ditado popular "o pau te acha" ao baiano, que ouviu atentamente à explicação da atriz.

Sem entender o que Alane estava dizendo, o motorista de aplicativo perguntou do que se tratava a expressão, achando que a paraense estava brincando. "Como assim 'o pau te acha?", perguntou Davi. "Não é sacanagem, é 'pa-pau'. Tu nunca ouviu isso, o pau te acha?" respondeu a modelo.

O que significa a expressão?

No Pará, o uso do ditado serve para orientar alguém antes dessa pessoa se envolver em uma situação comprometedora ou em alguma confusão. É uma espécie de "aviso" para que o paraense evite se envolver em algo que não envolva seu nome e, assim, não trará problemas para si.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)