BBB 24: Garantido e Caprichoso vão se apresentar em festa do programa

Os bumbás Caprichoso e Garantido vão se apresentar no Big Brother Brasil 2024. A informação foi confirmada pelo perfil do Festival de Parintins nas redes sociais, na tarde desta quinta-feira (7), após os presidentes das agremiações folclóricas, Rossy Amoedo e Fred Góes, respectivamente, assinaram uma autorização para que ambos compareçam em uma comemoração do reality show, independente de a amazonense Isabelle Nogueira conquistar ou não a liderança. A data de apresentação ainda não foi definida.

VEJA MAIS

O prefeito de Parintins, Bi Garcia, participou da solenidade de assinatura do contrato. Com o documento, a Rede Globo fica autorizada a utilizar marcas, símbolos e identidades visuais dos bois no programa, conforme solicitado pela emissora. “A força da cultura do Norte do Brasil ganha ainda mais destaque com o Festival de Parintins em rede nacional de televisão”, afirmou a página oficial do Caprichoso.