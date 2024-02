BBB 24: Globo analisa possiblidade de transmitir o Festival de Parintins

A TV Globo pretende exibir, pela primeira vez, o Festival de Parintins após o sucesso da participante Isabelle Nogueira dentro do Big Brother Brasil. A informação foi divulgada pela Folha de S. Paulo nos últimos dias. Segundo a coluna do jornal, a emissora deseja iniciar as tratativas para adquirir os direitos de transmissão do evento realizado entre os dias 26 de junho e 3 de julho deste ano.

Conforme a publicação, os executivos da emissora carioca já marcaram uma reunião para este mês com os representantes dos bois Garantido e Caprichoso. A Rede Amazônica, afiliada da TV Globo no Amazonas, já havia demonstrado seu interesse em transmitir o evento para a população local.

Durante a participação na casa, a representante do Amazonas vem falando constantemente sobre o evento e gerou bastante curiosidade entre os telespectadores do reality show. Isabelle é cunhã-poranga do boi garantido, representado pelas cores vermelho e branco no Festival de Parintins.

O que é o "Festival de Parintins"?

Criado em 1965, o Festival Folclórico de Parintins foi idealizado inicialmente para angariar recursos para a conclusão da obra Catedral de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade. A festa popular possui o título de Patrimônio Cultural do Brasil e acontece anualmente na última semana de junho, no bumbódromo de Parintins.

No evento, disputam os bois Garantido e Caprichoso. A personagem indígena representada por Isabelle é um item oficial do festejo. Durante o festival, a cunhã é avaliada pelo júri, que leva em consideração a beleza, movimentos, simpatia e indumentária para dar a nota final.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)