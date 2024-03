BBB 24: Emissora da Bahia aluga apartamento para mãe e irmãs de Davi: “Dormia no chão”

A família de Davi tem passado por muitas mudanças desde a sua entrada no BBB 24. Recentemente, uma emissora local de Salvador, alugou um apartamento na capital baiana para a mãe e irmãs do participante. A decisão veio após a residência em que viviam ser interditada pela Defesa Civil devido a um deslizamento de terra, obrigando-as a dormirem no chão, próximo ao portão da casa.

Ao receberem a notícia, Elisângela, mãe de Davi, expressou sua emoção: "Há tanto tempo que não durmo numa cama. Você não faz ideia de quanto tempo passei dormindo no chão. Eu subo 170 degraus para chegar em casa, e agora terei um elevador." Sua irmã também se manifestou, descrevendo o apartamento como um luxo e expressando sua sensação de estar vivendo um sonho.