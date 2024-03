BBB24: Davi chora e diz que sente ciúmes de Isabelle

Os aliados Davi e Isabelle discutiram a relação que eles construíram dentro do BBB 24. No momento, o motorista de aplicativo se emocionou ao agradecer a colega de confinamento pelo apoio em momentos difíceis no jogo e se declarou para a amiga.

VEJA MAIS:

O baiano disse que sente ciúmes de Isabelle: "Eu quero falar que o que eu sinto por você é muito grande. Às vezes quero deixar o coração falar, outras vezes minha razão me prende. Tenho razão, pensamento".

"Mas te admiro muito, olho para você e me sinto feliz... Quando você canta comigo, os momentos que a gente passa aqui na casa. Eu te respeito muito mesmo", acrescentou.

E concluiu: "Eu vejo que você fala as coisas para meu bem, me chama atenção e tal. Isso para mim é muito bom. Vejo que se preocupa comigo e isso me faz te amar cada dia mais, mas te amar não é com intenção".