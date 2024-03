BBB 24: O que rolou na madrugada desta quinta-feira (07/03)? Tá com Nada, ciúmes e brother com raiva

A Festa do Líder do BBB 24 deu o que falar na madrugada desta quinta-feira (7). Fernanda levou a casa toda ao Tá com Nada e mexeu com alguns brothers. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

VEJA MAIS

Todos no Tá com Nada

Durante a festa, Fernanda entrou na casa com um o copo de bebida. É proibido entrar na casa com alimentos da festa e a sister esqueceu. "Fernanda: ATENÇÃO -50 estalecas", disse a mensagem. Após punição, o Vacilômetro chegou ao limite e, com isso, toda a casa vai para o Tá Com Nada. Agora os brothers irão receber apenas uma alimentação básica, com arroz, feijão e goiabada.

Ao entrarem na casa, os brothers perceberam que todos os armários da cozinha já estavam vazios. "Mentira", diz Lucas Henrique ao abrir a geladeira e não encontrar mais nada. Em seguida, Yasmin também abre o armário e se dá conta que não tem mais nada por lá. "Nem na Xepa tem feijão e arroz. Eles tiraram tudo", afirma a trancista. "Eles mandam naquele negócio", diz Yasmin. "Eles mandam com a quantidade de pessoas", conta Leidy Elin, que ainda alerta sobre a aguá limitada. "Não pode tomar banho, ninguém", diz.

Vai dar treta?

Yasmin, Giovanna e Leidy Elin falaram sobre a casa ter entrado no "Tá Com Nada" e sugerem que alguns dos participantes poderão discutir durante o dia de amanhã. "Quem você acha que vai discutir amanhã?", pergunta Giovanna. "Davi? Mas você acham com quem?", responde Yasmin. "Alguém vai falar", opina Leidy.

"A Alane não vai falar nada. Ela levou a metade", analisa Yasmin. "Mas ela acha que ela não é responsável por isso", diz Giovanna. "Problema é dela", rebate a modelo. "Ainda mais que a última pessoa que tomou [estalecada] foi a Fernanda. Ela vai querer crescer para cima da Fernanda, vai querer colocar a culpa nela. Hoje ela tomou duas", conta Giovanna.

Brother com raiva

Como as sisters haviam especulado, Davi entrou na casa, viu os armários vazios e ficou irritado com a situação, por achar que eles só teriam água. "Não era feijão e arroz? Vocês estão brincando", reage o brother. Ele abre todas as portas dos armários e parece não acreditar que estão vazios.

"Eles tiraram tudo. Sabe o que é tudo? Só tem água", diz o brother ao encontrar Beatriz. "Você não tinha visto, Davi?", pergunta Bia. "Não, para mim tinha arroz, feijão, tempero e goiabada", responde ele. "Não tem nada", diz a sister. "Está brincando. Estão de sacanagem. Nada não existe. Não vai dar certo isso", reage Davi.

Mais tarde, o baiano reclamou de Fernanda que deixou todos no Tá com Nada. A sister estava em terceiro lugar no número de punições, atrás de Alane e Beatriz. "Ela acelerou. Não era pra chegar agora, era para chegar depois. E a galera deixou passar em branco", desabafa o baiano.

"Conforme for passando o tempo, você vai vendo. Mas não dá pra se apavorar", responde Matteus. "Não é se apavorar, é que não tem nada. Não tem carne, banana, laranja, limão", comenta Davi. Ele, então, conta que abiu a geladeira e os armários e não achou comida: "Eu abri a geladeira. Pra mim, eles iam deixar arroz, feijão e goiabada. Mas eles não deixaram nada. Isso já me deixou com raiva", diz o baiano.

Declaração de amizade

Davi e Isabelle conversam sobre a amizade deles. O baiano explica por que diz que sente ciúmes da sister, relembra momento em que se sentiu abandonado pela casa, exceto pela manauara, e chora. "Olho para você e me sinto feliz, quando você canta comigo, os momentos que a gente passa aqui na casa. Eu vejo que você fala as coisas para meu bem, me chama atenção e tal, isso para mim é muito bom, eu vejo que se preocupa comigo e isso me faz te amar cada dia mais", declara o brother.

"Eu te amo, eu tô falando que eu te amo muito", afirma Davi. "É? Que Deus lhe abençoe", responde Isabelle.

Fernanda incomodada

Na Festa do Líder, Alane e MC Bin Laden conversaram sobre o jogo. A paraense afirmou que não vê o cantor jogando sozinho no programa. "Eu aprendi a ser muito observadora agora. Quando uma pessoa sai do Paredão, automaticamente grupos se formam. Quando eu te olho, tu não está sozinho", pontua, se referindo a aliança do funkeiro no Quarto Gnomo.

Após a conversa, Bin chega perto de Fernanda que o ignora. "Você para de ciúme. Para de ciúme que eu falei até de você", diz o brother quebrando o gelo. "Você é vira-casaca", brinca a sister.

Mais tarde, Fernanda comentou com Pitel sobre a aproximação de Bin e Alane. "Ele em uma festa passada ter uma conversa com ela falando que assumiu que vai ficar do meu lado, que tem uma dívida comigo e que pode trocar uma ideia melhor com ela lá fora, mas que aqui vai ser jogo e que eles podem se votar numa boa e no dia seguinte ficar puxando uma sardinha para ela", diz. Ela continua o desabafo: "Realmente isso me incomoda. Não estou dizendo que é para não falar nunca mais".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)