O pré-Carnaval de Belém começa neste sábado (06)

Dois blocos dão o pontapé inicial pré-Carnaval de Belém. Neste sábado (06), o folião terá duas opções para se divertir: o Bloco de Boca na Bica e o Bloco do I Love.

O Bloco de Boca na Bica abre o Circuito Porto Folia, que volta com o Carnaval de rua, inclusive, este é o primeiro ano do evento na programação. Com a festa toda indoor, no estacionamento do Porto Futuro, no bairro do Reduto, se apresentam por lá a Banda Mizerô (Mizerê+Pirô), Papo em Off, Big Band DBL e Djs Alisson Muniz e Cocino

VEJA MAIS

A primeira atração, iniciada às 17h, é a junção de duas bandas conhecidas: Mizerê e Pirô, o repertório é cheio de música baiana. “O Mizerô é uma união das melhores bandas, Mizerê e Pirô, com um formato de repertório de axé 90, axé das antigas, de uma brincadeira, apostamos e crescemos neste projeto”, disse Erick Pirô.

Oficialmente, eles abrem o pré-Carnaval de Belém. “Dá sempre um nervoso, seja qual for o show a ansiedade, embora a gente tenha uma experiência. A responsabilidade de levar duas horas de show para um público que é muito exigente e que faz questão de opinar no repertório, não é fácil, então a nossa responsabilidade dobra”, pontua o artista.

No mesmo dia, também com uma festa toda indoor, terá o tradicional Bloco do I Love. As atrações são: I Love Pagode, Mizerê, Baladeros e os DJS Vicctor e DKS.

“O diferencial do nosso bloco é que ele é 100% open bar, ou seja, para quem quer curtir a folia é só chegar e escolher o que quer beber e se jogar. Quem conhece o I Love Pagode sabe que animação não falta para a gente, então o repertório ganha uma acelerada, com as músicas que estão em alta”, antecipa Márcio Corrêa, percussionista e sócio do I Love Pagode.

Desde 2018 na programação do pré-Carnaval, o Bloco do I Love leva para o berço do pagode essa mistura de ritmos que é a cara do período carnavalesco. O Baladeros, que tem um repertório com muito forró, piseiro e sertanejo, adiciona outros ritmos nos seus shows para deixar o folião do jeito que o Carnaval pede.

“Sempre em época carnavalesca mudamos o repertório e fazemos em pegada de ‘elétrico’”, mas o que adoramos é relembrar a época dos axés, eu confesso… curto demais! Estamos com o repertório atualizado, mas cada show é uma experiência diferente, quando estou em cima do palco sempre curto mudar… Então sempre é surpresa (risos)”, contou Fábio Baladeros, vocalista da banda.

Agende-se

- Bloco de Boca na Bica

Hora: 16h

Local: estacionamento do Porto Futuro - R. Belém, S/N - Reduto, Belém

- Bloco do I Love

Hora: 18h

Local: Açaí Biruta - R. Siqueira Mendes, 130 - Cidade Velha, Belém