Intérpretes realizam Roda de Samba Enredo para aquecer o Carnaval em Belém

Quatro amigos intérpretes de samba enredo em Belém resolveram se reunir para fazer uma festa de celebração do início de ano e da chegada do carnaval de 2024. Assim nasceu o projeto “Roda de Samba Enredo”, evento que ocorrerá nesta próxima sexta-feira (05) na quadra do Bole-Bole, às 21h.

A festa será comandada pelos sambistas Bruno Costa (Bole-Bole), Ademar Carneiro (Bole-Bole), Fábio Moreno (Deixa Falar) e Luizinho Moura (Boêmios da Vila Famosa). Apesar de alguns defenderem agremiações diferentes, todos têm uma relação de amizade e cantarão juntos os grandes sucessos do samba enredo.

Fábio Moreno conta que a ideia para criar a Roda de Samba Enredo surgiu da necessidade de dar mais visibilidade para esse gênero musical em Belém.

“Essas rodas de samba costumam acontecer ao longo do ano, mas a partir da virada para 2024 entramos nesse clima pré-carnavalesco, então criamos esse evento, que é voltado totalmente para o samba-enredo, com a intenção de atrair os amantes desse gênero, que muitas vezes procuram programações na cidade, mas não encontram”, explica o sambista.

A Roda de Samba Enredo vai abrir oficialmente um calendário extenso de programações que antecedem o carnaval 2024 e fazem parte da Liga das Escolas de Samba de Belém. Segundo Fábio Moreno, o intuito é que o evento oportunize todas as agremiações da capital.

“A ideia é que seja uma programação itinerante. Como somos de escolas diferentes, o evento deve passar em cada sede das respectivas escolas. O formato vai ser semelhante às rodas de samba de pagode, mas com aquela vibe de samba enredo e os sambas exaltações, que são clássicos que todo mudo canta”, declara o intérprete.

Para o intérprete Bruno Costa, que é atualmente campeão pela Escola de Samba Bole-Bole, a Roda de Samba Enredo é uma oportunidade de reunir os amantes do samba e aquecer a periferia nas programações carnavalescas.

“O objetivo é incentivar essa confraternização e fazer com que essa galera das comunidades, da periferia, que são as estrelas da avenida, já entrem no clima do Carnaval. O samba enredo é o recorte de um momento e as pessoas tendem a lembrar dos desfiles, de onde estavam assistindo, se estavam desfilando, se gostaram ou não. São essas memórias que nós queremos acessar com a roda de samba enredo”, salienta o sambista, que garante que, mesmo quem não conhece o gênero, vai gostar do evento pela energia das pessoas.

Bruno Costa é atualmente campeão pela Escola de Samba Bole-Bole, do Guamá (Foto: Alexandre Melo)

Animado para o carnaval de 2024, Bruno tem grandes expectativas para os desfiles e deseja conquistar mais uma vitória para a sua agremiação.

“A expectativa é enorme, a responsabilidade é dobrada, mas nosso desejo é um só: o bicampeonato. Bole-Bole é uma escola de comunidade, de povo, das pessoas do bairro do Guamá que vão pra lá arrumar a quadra, limpar, ajudar a terminar alegorias e fantasias. É uma escola feita por gente que ama seu pavilhão, se identifica. A gente pode chegar lá!”, afirma o intérprete.

Sejam amantes de samba ou entusiastas do movimento, os interessados em participar da Roda de Samba Enredo poderão entrar na festa gratuitamente nesta sexta-feira. O evento começa a partir das 21h, logo após um ensaio da bateria Audaciosa.

Serviço:

Roda De Samba Enredo

Data: Sexta-feira, 5 de janeiro

Local: Quadra da Bole-Bole, passagem da Pedreirinha, bairro do Guamá, Belém

Horário: 21h