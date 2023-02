Bole-Bole é a campeão do 1º Grupo das Escolas de Samba do carnaval 2023

A Associação Carnavalesca Bole-Bole é a campeã do 1º Grupo das Escolas de Samba de Belém. O resultado foi anunciado no final da noite de sábado (25), na Aldeia Cabana. Com 199,9 pontos, Bole Bole ficou em primeiro lugar, Acadêmicos da Pedreira em segundo lugar com 199,2 e Xodó da Nega em terceiro lugar com 199,1 pontos. Esse ano, a Fundação Cultural de Belém (Fumbel) determinou por não ter rebaixamento em nenhum dos grupos.

A Escola do bairro do Guamá fez homenagem ao cantor, compositor e um dos fundadores do Instituto Arraial do Pavulagem, Ronaldo Silva. A escola desfilou com o enredo “Ronaldo Silva - Universo Cantador na Folia do Carnaval”, a história e a relação de Ronaldo Silva com a cultura popular, os santos populares, os cordões de boi-bumbá, pássaros e outras tradições foram apresentadas na Aldeia Cabana.

Erivelton Martins, que além de presidente da escola também é autor do samba-enredo deste ano, diz que Ronaldo Silva sempre bebeu da fonte da cultura popular do bairro do Guamá, que ele frequenta o bairro e muita coisa que ele canta está na experiência e vivência no Guamá.

Antes de começar a apuração do 1º Grupo, o clima estava tenso entre a Fumbel e as agremiações das Escolas de Samba, pois representantes de algumas escolas foram chamadas para serem informadas sobre algumas penalidades.

Tensão

A Escola de Samba Os Colibris, que fez homenagem à vida e trajetória de Zélia Amador, chegou a ser informada de que estava desclassificada do carnaval 2023. A Fundação Cultural de Belém disse que o motivo é devido a ala das baianas não ter seguido a tradição de usar a saia rodada com armação e aro.

O diretor financeiro da escola, Arthur Meireles, disse que a ala das baianas assim como qualquer outro elemento carnavalesco da escola seja a alegoria, porta-bandeira e entre outros estavam sujeitos a alterações ou enredo. "As nossas baianas foram caracterizadas como a professora Zélia Amador. Eles argumentaram que não usamos o aro, que é para ficar aquela armação, mas isso não está no regulamento, em nenhum momento o regulamento fala dessa exigência do aro", justifica o diretor da escola.

As demais escolas do 1º Grupo se solidarizaram com Os Colibris e a Fumbel voltou atrás da decisão e a escola permaneceu na disputa, mas ela ficou na 10ª colocação. A escola não foi rebaixada porque esse ano a Fumbel decidiu suspender o rebaixamento.

2º Grupo

A Boêmios da Vila Famosa, de Icoaraci, foi a campeã do 2º Grupo, em 2024 passa a integrar o 1º Grupo nos desfiles. Ela venceu com 199,3 pontos. O Segundo lugar ficou com a Mocidade Olariense com 197,6 pontos, e em seguida A Grande Família, que obteve o terceiro lugar com 197,4 pontos.

A escola campeã entrou na avenida do samba com o enredo “Valéria Paiva: Um fruto sensual que está no ar e no DNA do povo paraense”, em que mostrou que a escola tem o propósito de fazer homenagens aos artistas paraenses ainda em vida.

A presidente da escola campeã, Michelle Araújo, ficou emocionada com o resultado. "Nós desfilávamos em Icoaraci e fomos convidados pela Fumbel, em 2020, para integrar o carnaval de Belém. E agora é a primeira vez que passamos para o 1º grupo, que é o especial, estamos muito felizes, pois a nossa escola tem 47 anos de tradição, é uma escola familiar", destaca.

Blocos

Entre a apuração dos blocos, o "Estrela Reluzente" foi o campeão do carnaval 2023 com 98,6 pontos. A apuração foi realizada na manhã deste sábado (25), na Aldeia Cabana de Cultura Amazônica David Miguel.

O segundo lugar, com 98,4 pontos, ficou com o Bloco Mocidade Alegrense, seguido do Sapo Muiraquitã, que obteve o terceiro lugar com 98,3 pontos.

O presidente da Fundação Cultural de Belém (Fumbel), Jamil Mouzinho, avaliou o carnaval 2023 de forma positiva pela organização, pelo envolvimento de quase todas as secretarias municipais e também estaduais.

“Essa integração nos deu esse resultado. Fomos surpreendidos por alguns espetáculos que foram apresentados na avenida, que para nós também já esperávamos pela posição da Prefeitura de Belém de, ainda em 2021, ter disponibilizado o edital carnaval o ano todo, que foi uma subvenção, que é passada às escolas integralmente para que elas iniciem o processo de construção do carnaval vindouro", informou Mouzinho.