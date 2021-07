Bole-Bole é reconhecida como instituição de Utilidade Pública em Belém

Os 37 anos de história da Associação Carnavalesca Bole-Bole em prol do samba e luta por vida digna aos moradores do bairro do Guamá acabam de ser reconhecidos pela Prefeitura de Belém: o prefeito Edmilson Rodrigues sancionou, no dia 22, a Lei nº 9.681,tornando essa instituição como Utilidade Pública para o Município de Belém.“Esse é o reconhecimento do nosso trabalho, e ficamos muito felizes, incentivados para prosseguir com as atividades”, afirma o fundador e presidente de honra da escola de samba, Herivelto Martins, o Vetinho, como é conhecido no Carnaval Paraense. Com informações da Prefeitura de Belém.

As raízes do Bole-Bole estão imbricadas com a veia sambista de Vetinho, desde 2 de fevereiro de 1984, quando surgiu a agremiação, atual vice-campeã do Carnaval de Belém. Além de fundador do bloco e depois escola de samba, Vetinho já foi presidente do Bole-Bole, atualmente presidido por Paulo Fernando de Alcântara. A história do Bole-Bole começa na escola Arco-Íris, fundada por Vetinho, de onde surgiu o bloco no Guamá. “Até 1994 nós fomos bloco, depois nos tornamos escola e seguimos em frente até hoje”, conta Herivelto Martins.

Desde os tempos de bloco, a escola Bole-Bole desenvolve trabalho social envolvendo crianças e jovens no Guamá. As pessoas aprendem a confeccionar e a tocar instrumentos musicais. Além disso, há oficinas de adereços e outras, com apoio da Prefeitura.

Vitória Potter, 16 anos, é uma das alunas beneficiadas pelas ações e oficinas da escola de samba. “A Bole-Bole me acolheu desde o início com muito carinho, atenção e paciência. E esse projeto me fez sonhar e acreditar em mim, pois com ele eu posso aprender e me aprofundar mais em outros instrumentos, sobretudo, no tamborim”, agradece. Ela diz sentir orgulho de integrar a agremiação que conta com quatro títulos de campeã no Grupo Especial de Belém, além de outras conquistas como bloco no Carnaval.

Cantador

Para o Carnaval de 2022, o Bole-Bole vai homenagear o cantor e compositor Ronaldo Silva, do Instituto Arraial do Pavulagem. “O enredo será ‘Ronaldo Silva - cantador na folia do Carnaval’”’", relata o Vetinho, compositor de mão cheia de sambas-enredo. O enredo abordará a relação de Ronaldo com a escola e com o bairro do Guamá, com destaque para os Arrastões do Arraial do Pavulagem. “O Boi (cordão de boi) é muito forte no Guamá e tem uma relação com o Arraial do Pavulagem”, ressalta Vetinho.

O nome Bole-Bole vem de expressão adotada pelo apresentador de TV Sérgio Sargentelli, relacionada ao suingue das morenas brasileiras.

Utilidade

O projeto de lei referente ao Bole-Bole é de autoria do vereador Allan Pombo (PDT) e, segundo o diretor de Bateria da associação carnavalesca, André Alcântara, ao ser sancionada é sinal de mudanças significativas.

“Esse projeto representa, principalmente, o reconhecimento do trabalho social que a gente vem realizando na comunidade. Agora posso dizer que, pela primeira vez, as oficinas estão sendo remuneradas. Por exemplo, dou aula na Bole-Bole desde 2012 e nunca recebi nada por isso, mas sempre fiz por causa do amor que tenho por ela. Com essa lei, teremos algum retorno financeiro nesse sentido”, afirma.