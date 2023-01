Escola de Samba Bole Bole leva alegria para ruas do bairro do Guamá

Foi dada a largada para os tradicionais arrastões da Escola de Samba Bole Bole pelas ruas do bairro do Guamá, neste domingo (8). Moradores do bairro e arredores apreciaram a passagem da bateria e falaram da satisfação em poder viver o carnaval de rua novamente. Os arrastões ocorrem todos os domingos até um final de semana antes do período do carnaval.

O presidente da Escola de Samba Bole Bole, Erivelton Martins, que está no cargo há 39 anos, diz que é uma satisfação poder colocar novamente o bloco pelas ruas do bairro do Guamá, já que a manifestação cultural é uma das poucas proporcionadas à comunidade. "Nós fundamos a escola de samba com o propósito de promover alegria às pessoas do bairro, pois além de ser um bairro populoso também é muito carente. E esse tipo de manifestação traz alegria e é uma satisfação poder promover isso", explica o presidente.

Os brincantes se concentraram na sede da escola, a partir das 15h, que fica localizada na passagem Pedreirinha. Às 17h, o grupo foi para as ruas. Erivelton Martins destaca que os arrastões permanecerão todos os domingos até um final de semana antes do período do carnaval. E os ensaios da escola ocorrem durante dois dias da semana na sede.

Sobre os preparativos para o desfile deste ano, o presidente garantiu que está tudo bem encaminhado. As fantasias estão praticamente prontas. No momento, os principais cuidados são com os quesitos e alegorias. A escola vai sair com uma média de 10 alas que são compostas por 1.200 brincantes na avenida.

Além de presidente, Erivelton também é autor do samba-enredo deste ano, que é em homenagem a um dos fundadores do Arraial do Pavulagem, Ronaldo Silva. "O Ronaldo sempre bebeu da fonte da cultura popular do bairro do Guamá. Ele sempre está por aqui, muita coisa que ele canta está presente aqui no bairro. Além de toda a importância que ele tem para a cultura do estado, ele também é meu amigo e, assim, resolvemos fazer essa homenagem", destaca Erivelton.

A escola de samba está satisfeita com a escolha e a homenagem, pois está tendo receptividade do público e também apoio do Arraial do Pavulagem. "Vai ser um grande espetáculo",acrescenta Erivelton.

Cléa Farias, que faz parte da ala da baianas, está feliz e emocionada com o retorno da escola pelas ruas. Ela disse que faz parte do movimento há cinco anos e que fez diferença em sua vida, pois decidiu entrar durante um momento difícil da vida.

"Eu perdi o meu emprego e estava muito triste. Aí resolvi me juntar com as pessoas da escola e entrei para a ala das baianas, foi algo que me trouxe novamente a felicidade. Eu nasci nesse período do carnaval e amo essa festa popular", comemora Cléa.

A escola de samba Bole Bole foi fundada em 2 de fevereiro de 1984 e desde essa data marca a cultura popular do bairro do Guamá.