'O Menino Sabidinho': livro de estreia de autora paraense aborda diversidade e inclusão

Hoje, 29, será lançado o livro infantil "O Menino Sabidinho" pela autora Alexandra Martins, das 16h às 19h, na Casa Namata, localizada no bairro da Batista Campos, em Belém. A obra, voltada para crianças de 4 a 8 anos, aborda de maneira sensível o tema da inclusão social através da história do protagonista Gusta, um garoto com deficiência visual. Esse é o livro de estreia de escritora paraense.

Além de Gusta, o livro apresenta outros personagens que também enfrentam desafios relacionados à deficiência, como um personagem com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outro com deficiência locomotora, que utiliza cadeira de rodas.

“A narrativa não apenas destaca a importância da inclusão na escola e na família, mas também ressalta a necessidade de compreender e valorizar as diferenças individuais em uma sociedade diversa”, explicou a escritora.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Alexandra, revelou que a inspiração para escrever o livro veio de seu filho Gustavo, deficiente visual total, que, desde cedo, demonstrou uma notável perspicácia e ‘respostas na ponta da língua’. Após guardar o manuscrito por 13 anos, ela decidiu reescrevê-lo, motivada pela dificuldade em encontrar apoio escolar ao longo dos anos. “Percebo que embora o tema ‘inclusão’ seja mais presente no nosso cotidiano, na prática, não funcionais”, acrescentou.

Alexandra aborda temas como Transtorno do Espectro Autista (TEA) e inclusão de crianças cadeirantes, influenciada pela experiência de sua filha e sua amiga na escola. “Muitas crianças têm este transtorno e por ser um tema muito falado ultimamente, decidi colocar como um dos personagens, assim como, cadeirante. Minha filha de 6 anos tem uma amiguinha na escola e noto a ausência de crianças em inseri- la nas atividades”, pontuou Alexandra.

Por acreditar que a educação sobre respeito, amor ao próximo e consciência das necessidades alheias começa no seio familiar, a autora decidiu dar vida à história. "A educação não começa na escola, mas sim, no seio familiar", destacou, enfatizando a importância do papel dos pais na formação de valores como respeito e empatia desde a infância.

Ela acredita que ao sensibilizar as crianças desde cedo para as necessidades e habilidades diferentes dos outros, podemos construir uma sociedade mais justa e inclusiva. “Minha expectativa é uma formação de consciência da necessidade principal de uma pessoa com deficiência, que pela minha experiência e vivência, é a conscientização que começa dentro de casa , sobre valores e principalmente respeito pelo outro. Isto justifica a decisão por esta faixa etária”, complementou a autora.

Além do lançamento, Alexandra planeja parcerias com escolas para realizar rodas de leitura e futuramente doar exemplares para escolas públicas, visando ampliar o acesso à mensagem de inclusão presente em seus livros. “Estou em busca de patrocínio para mandar confeccionar mais cópias”, acrescentou.

O segundo livro de Alexandra, "O Pintinho de 3 Patas", que também aborda temas relacionados à deficiência, já está escrito e em fase de preparação para futuros lançamentos, demonstrando seu compromisso contínuo com narrativas que inspiram e educam.

Sobre a autora

Alexandra Martins é Especialista em Gestão de Pessoas e Analista Comportamental, trabalha na Fundação Carlos Gomes como Diretora de Interiorização. Já passou por diversos órgãos atuando na área administrativa e de gerenciamento de pessoas.

SERVIÇO

Autora Alexandra Martins lança ‘O Menininho Sabidinho’

Data: sábado, 29;

Horário: das 16h às 19h;

Local: Casa Namata;

Entrada gratuita.