Professores elegem qual o melhor livro de cada estado brasileiro; confira a lista

Após a escritora americana Courtney Novak ter viralizado o falar de “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, do escritor Machado de Assis, professores brasileiros fizeram uma votação e elegeram seus livros favoritos escritos por autores de cada estado do país. Para chegar à obra mais indicada para representar cada estado do Brasil, foram convocados professores dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás.

VEJA MAIS

O resultado, com as obras selecionadas, foi publicado nesta terça-feira (28) pelo portal G1. O jornal convidou a equipe de Português do Poliedro Colégio (SP), o professor Renato Fonseca e Profª Luciane Bernardi, responsáveis pelas disciplinas de linguagens do Cursinho da Poli), Colégio Simbios - unidade Bueno (GO) e Adriano Soares, professor e autor do Fibonacci Sistema de Ensino.

Confira a lista:

NORTE Acre:

Obra: “O Seringal” (1972)

Autor: Miguel Jeronymo Ferrante

Enredo: O livro descreve o ciclo da borracha e as condições de trabalho dos seringueiros.

Amazonas:

Obra: "Relato de um certo Oriente" (1989)

Autor: Milton Hatoum

Enredo: O romance explora a identidade cultural amazonense e combina as memórias familiares com a rica paisagem da região. O livro, inclusive, inspirou a criação do filme com o mesmo nome, produzido pela Globo Filmes e lançado no início de 2024. Amapá Obra: "Poemas do Homem do Cais" (1950-1982)

Autor: Alcy Araújo

Enredo: Uma seleção de 40 poemas celebra 100 anos do poeta paraense Alcy Araújo. Neste caso, foi escolhido um paraense porque todos os autores que falam sobre o Acre, mencionados pelos professores, haviam nascido em estados vizinhos. Pará Obra: “Sumidouro” (1977)

Autora: Olga Savary

Enredo: O livro reúne poemas que falam sobre o exercício de ser poeta e os universos de criação do artista. Recebeu o Prêmio de Poesia 1977 pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA). Rondônia Obra: “Cidade Morta”

Autor: Otávio Afonso

Enredo: Única obra autoral de Afonso é essa poesia, vencedora do Prêmio Casa de las Américas em 1980. Roraima Obra: “Makunaimãtaani – Presente de Makunaimã”

Autor: Kamuu Dan Wapichana

Enredo: O livro infantil bilíngue (em português e Wapichana) conta a história de indígenas que trocam as sementes de milho nativo, presentes de Makunaimã, por outras trazidas pelo Karaiwenau. Com isso, vem o problema: o milho começa a adoecer. Tocantins Obra: “Meu Primeiro Picolé” (2004)

Autor: José Concesso

Enredo: A obra é uma coletânea de contos, crônicas e ensaios sobre a vida do autor na pequena cidade de Rio Espera, em Minas Gerais. NORDESTE

Alagoas

Obra: “Vidas Secas” (1938)

Autor: Graciliano Ramos

Enredo: A obra retrata a vida de uma família de retirantes que peregrina pelo sertão nordestino.

Bahia

Obra: “Capitães da Areia” (1937)

Autor: Jorge Amado

Enredo: Amado escreve sobre meninos abandonados que crescem nas ruas de Salvador e que cometem furtos para sobreviver. O líder do grupo é Pedro Bala, de 15 anos, filho de um estivador que morreu em uma greve. É um romance com forte crítica social.

Ceará

Obra: “O Quinze” (1930)

Autora: Rachel de Queiroz

Enredo: O primeiro e mais famoso romance da autora modernista descreve a grande seca de 1915 no Nordeste, por meio das histórias dos personagens Conceição, Vicente e o vaqueiro Chico Bento. Foi a obra que tornou Queiroz uma renomada escritora regionalista.

Maranhão

Obra: “Úrsula”

Autora: Maria Firmina dos Reis

Enredo: É a primeira obra da literatura afro-brasileira. Com forte crítica à escravidão, Maria Firmina dos Reis escreve sobre a relação ultrarromântica dos jovens Tancredo e Úrsula.

E:

Obra: “O Cortiço” (1890)

Autor: Aluísio Azevedo

Enredo: Com olhar darwinista, Azevedo representa os marginalizados (como malandros, lavadeiras e trabalhadores braçais) e como são orientados por seus instintos e vícios. Todos vivem no maior cortiço do Rio de Janeiro no século XIX.

Paraíba

Obra: “O Auto da Compadecida” (1955)

Autor: Ariano Suassuna

Enredo: A peça teatral, em 3 atos, é um símbolo da cultura popular, com inspiração na literatura de cordel. Ela retrata as aventuras dos amigos João Grilo e Chicó, que tentam sobreviver, com malandragem e esperteza, a um ambiente miserável no sertão nordestino.

Pernambuco

Obra: “Morte e Vida Severina” (1955)

Autor: João Cabral de Melo Neto

Enredo: O poema, um clássico da literatura brasileira e do regionalismo, traz uma crítica social a partir da viagem de retirantes nordestinos. Severino e sua família, representando os sertanejos, buscam melhores condições de vida, mas encontram a pobreza e a morte na trajetória.

E:

Obra: “Estrela da Vida Inteira” (1965)

Autor: Manuel Bandeira

Enredo: A obra reúne a poesia completa de Bandeira, autor modernista que usa uma linguagem coloquial e irreverente para abordar temas como saudade, infância e solidão, sempre com viés crítico.

Piauí

Obra: “Os Últimos Dias de Paupéria”

Autor: Torquato Neto

Enredo: Torquato Neto, poeta, jornalista e cineasta piauiense, foi um importante nome do Tropicalismo. A obra é uma coletânea póstuma de poemas e textos jornalísticos escritos por ele.

Rio Grande do Norte

Obra: Conselhos a minha filha (1845)

Autora: Nísia Floresta

Enredo: Nísia estimula a autonomia intelectual da própria filha e demonstra preocupação com a autonomia feminina no século XIX.

E:

Obra: Oiteiro: Memórias de uma sinhá-moça (1958)

Autor: Madalena Antunes

Enredo: Primeira e única obra da autora, escrita quando ela tinha 78 anos, narra a infância da autora em Ceará Mirim na década de 1920.

Sergipe

Obra: “Feijão de cego” (2009)

Autor: Vladimir Souza Carvalho

Enredo: A obra é uma coletânea de 33 contos que retratam a cultura do agreste de Sergipe no século XX.

CENTRO-OESTE

Goiás

Obra: “Poemas dos Becos de Goiás e Estórias” (1965)

Autor: Cora Coralina

Enredo: O primeiro livro de Cora Coralina, publicado quando ela tinha 75 anos, traz uma reflexão sobre o cotidiano dos becos de Goiás e as inquietações humanas. Foi um sucesso e alçou a autora ao posto de uma das maiores poetas mulheres do século XX.

Mato Grosso

Obra: Livro sobre nada (1996)

Autor: Manoel de Barros

Enredo: O livro traz poemas curtos, que subvertem a linguagem usual para mostrar que o eu-lírico adere a “tudo o que não tem importância”. É uma das obras mais conhecidas de Manoel de Barros.

Mato Grosso do Sul

Obras: Jardim Fechado – Uma antologia poética (2016); Fiandeira

Autora: Raquel Naveira

Enredo: “Jardim Fechado” é dividido em quinze capítulos e conta a história de Raquel Naveira – ela mesma chegou a dizer que sua obra é “a voz das pessoas que vivem em Mato Grosso do Sul”. E “Fiandeira” tem referências à mitologia grega e à Revolução Industrial para falar sobre o “fazer poético” em uma mistura de prosa e poesia.

SUDESTE

Espírito Santo

Obra: Crônicas do Espírito Santo; 50 Crônicas Escolhidas (1984)

Autor: Rubem Braga

Enredo: Em “Crônicas do Espírito Santo”, Braga reúne as crônicas sobre sua terra natal.

Minas Gerais

Obra: “Alguma poesia”

Autor: Carlos Drummond de Andrade

Enredo: O primeiro livro de Drummond traz poemas famosos do autor, como “Quadrilha” e “No meio do caminho”.

E:

Obra: “Grande Sertão: Veredas” (1956)

Autor: João Guimarães Rosa

Enredo: Neste romance emblemático na literatura brasileira, com um estilo de linguagem inovador, Rosa apresenta ao leitor o ex-jagunço Riobaldo, com suas lutas, medos e paixões.

Rio de Janeiro

Obra: Dom Casmurro (1899)

Autor: Machado de Assis

Enredo: Em primeira pessoa, Bentinho conta sua história de amor pela vizinha Capitu. Com críticas à sociedade brasileira do fim do século XIX, Machado de Assis escreve um grande clássico sobre temas como traição, amor e ciúmes.

São Paulo

Obra: Macunaíma (1928)

Autor: Mário de Andrade

Enredo: Considerada a obra-prima de Mário de Andrade, “Macunaíma” conta a história de um “herói sem nenhum caráter” que sai da Amazônia e vai para São Paulo em busca de sua pedra-amuleto, a muiraquitã. É um retrato da sociedade brasileira.

SUL

Paraná

Obra: O Vampiro de Curitiba (1965)

Autor: Dalton Trevisan

Enredo: O livro reúne 15 contos, quase todos ambientados em Curitiba, para relatar, com suspenses e enigmas, o dia a dia degradante dos seres humanos.

Rio Grande do Sul

Obra: “O Tempo e o Vento” (1949–1962)

Autor: Erico Veríssimo

Enredo: A série literária, composta por sete volumes, conta a história do Rio Grande do Sul (desde a formação do estado) por meio das disputadas entre as famílias Terra, Cambará e Amaral.

Santa Catarina

Obra: Broquéis (1893)

Autor: Cruz e Souza

Enredo: O livro traz 54 poemas do autor simbolista Cruz e Souza. Com jogos de palavras e tom erudito, os textos trazem sempre a presença da cor branca (seja do luar, da neblina ou da neve) como elemento para representar a espiritualidade.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)