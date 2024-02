"O amor em meio ao dissenso", de Newton Carneiro Primo, convida à reflexão em tempos turbulentos

Em um mundo marcado pela pandemia e pela polarização política, surge uma história que transcende os desafios contemporâneos para abraçar a essência humana: "O amor em meio ao dissenso", o novo romance do juiz Newton Carneiro Primo. Nesta obra, a vida inspira a arte para transmitir uma mensagem poderosa - em meio ao caos e à intolerância, o amor é a chave para a reconciliação.

A narrativa se desenrola em um cenário pandêmico, onde a calamidade em saúde coexiste com uma intensa guerra político-partidária, gerando uma constante sensação de insegurança. É nesse contexto que somos apresentados a Tatiana, uma procuradora da República recentemente separada, que se vê diante da árdua tarefa de cuidar sozinha de seus filhos e do lar. Seu destino se cruza com o de David, um colega de profissão brilhante, mas atormentado por questões internas não resolvidas.

A história de Tatiana e David não é apenas um romance, mas um convite à reflexão sobre questões sociais, políticas e existenciais. Enquanto enfrentam os desafios impostos pela pandemia e pelo dissenso político, eles lutam para manter viva a chama do amor. No entanto, segredos do passado ameaçam abalar essa relação já fragilizada.

Por meio das experiências de seus personagens, o autor nos leva a refletir sobre temas cruciais como saúde mental, diversidade, política e espiritualidade. Em meio às adversidades, somos confrontados com a angústia humana diante das rápidas mudanças de valores que permeiam nossa sociedade.

Mas é no aspecto espiritual que encontramos uma luz de esperança para a reconciliação. "O amor em meio ao dissenso" nos lembra que a verdadeira conciliação só é possível quando nos colocamos acima das crenças político-ideológicas e abraçamos o poder transformador do amor.

A obra de Newton Carneiro Primo convida o leitor a uma jornada de reflexão e reconciliação, onde os personagens são desafiados a evoluir em suas concepções, guiados não pela conveniência pessoal, mas pelo sentimento universal que é capaz de mudar o mundo e transformar positivamente as pessoas: o amor. Em um mundo dividido, é essa mensagem de esperança e união que ressoa mais forte do que nunca.

"O amor em meio ao dissenso" está disponível na loja virtual da Amazon, custando R$82. Com 508 páginas e ISBN 978-6525044309.