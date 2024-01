‘Andança 5.5’: Danilo Caymmi lança novo projeto com regravação de clássicos da música brasileira

O cantor, compositor e músico Danilo Caymmi lança seu novo álbum, com o título “Danilo Caymmi Andança 5.5”, nesta sexta-feira (26). O disco vai relembrar músicas da era dos festivais. Na época, Danilo tinha 20 anos. Atualmente, aos 75 anos, o artista carioca volta aos tempos inflamados das competições musicais televisionadas. Danilo falou com exclusividade ao Grupo Liberal sobre a produção do novo projeto e sobre a relação com Belém.

Danilo fala que ‘Andança’ faz referência ao clássico eternizado por Beth Carvalho, e às mais de 5 décadas de carreira do cantor e é uma canção importantíssima na sua carreira. “Ela sempre permeou a minha vida de uma maneira muito positiva. Uma canção composta como Edmundo Souto e que até hoje faz parte do meu universo”, disse.

O artista revela a vontade de ‘rodar’ o país com esse novo projeto e fala com carinho sobre Belém. “Bom, eu pretendo, logicamente, formar uma banda e circular com esse show pelo Brasil. E, certamente, Belém está nesse circuito. Primeiro que adoro Belém e tenho aí amigos também, a Fafá, por exemplo, é uma querida, né? Espero que seja o mais breve possível”, declarou o compositor com entusiasmo.

Para ele, esse álbum é, acima de tudo, uma espécie de trilha sonora da trajetória musical de Danilo Caymmi. A seleção de canções foi feita em parceria com Flávio Mendes, maestro e produtor musical do álbum. “O critério foi que de 1967 em diante até os anos 70, eu estava incluído no contexto dessas músicas que foram escolhidas para o repertório do álbum, eu estou de alguma forma fisicamente incluído nessas canções”, explicou Danilo.

Mesmo reunindo clássicos como “Sabiá”, “Pra não dizer que não falei de flores”, “Travessia”, “Pra dizer adeus”, “Eu a Brisa”, “Viola Enluarada” e “Andança”, entre outros, Danilo explica que o álbum não tem caráter saudosista,: “A ideia foi gravar essas canções à minha maneira, dar novas versões para elas. Eu sinto que estou no meu melhor momento como intérprete e o disco traduz muito bem esse momento”.

A capa do novo disco reproduz um dos quadros pintados por Danilo Caymmi durante a pandemia. Estudante de arquitetura, Danilo herdou do pai Dorival não só a veia musical, mas também o talento para a pintura.

‌Danilo Caymmi diz que também observa os trabalhos e artistas mais recentes, destacando, principalmente, a trajetória musical de sua filha, Alice Caymmi, no seu universo artístico. “Eu vejo como ‘bolhas’ e o universo digital mudou muita coisa, então, às vezes fica difícil detectar. Mas eu acompanho, da bolha que a minha filha Alice pertence, tem muita gente boa, muitos jovens bons”, concluiu.



O álbum "Danilo Caymmi Andança 5.5" estará disponível nas plataformas digitais nesta sexta-feira (26).