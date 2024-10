Cantor Zell lança 'Me beija uma última vez' nesta sexta-feira

Zell, um artista da nova geração da música paraense, pode ser descrito em 4 palavras: Cantor, compositor, ator e médico. E, baseado em suas próprias vivências e influências da vida, o cantor conta como está entusiasmado para compartilhar com o público a nova música “Me beija uma última vez” nesta sexta-feira (25).

'"Me beija uma última vez' retrata o cenário de uma vítima de relacionamento com uma pessoa narcisista patológica, que cria uma rede de mentiras para envolver a pessoa e usá-la a seu favor. Ela manipula sua mente e suas atitudes, e eventualmente a descarta quando não houver mais objetivos ou interesse. Lembro de escrever essa música em meu violão no meu quarto, chorando muito, se tornando meu desabafo pessoal sobre a situação em que eu vivia", explica o cantor.

Zell conta ainda que ao descobrir em que tipo de relacionamento estava inserido, se sentiu motivado a escrever sobre as dificuldades de conviver com uma pessoa que ele conhecia e, ao mesmo tempo, desconhecia. Escrita há cerca de um ano, o novo single teve um feedback positivo de quem já o ouviu de maneira exclusiva.

"Sempre soube que as pessoas iriam gostar da música, pois ela é muito visceral e honesta, então quando mostrei ao meu produtor, Fonse, ficamos muito animados por tê-la escolhido como próximo single. Foi um processo muito divertido. Mas, sobretudo, minha intenção ao lançar essa música é chamar a atenção das pessoas para a existência de relacionamentos com pessoas narcisistas e manipuladoras, pois elas podem causar graves danos à saúde mental e até a nossa integridade física. E nós, como artistas, podemos evitar que outras pessoas acabem passando pelo mesmo, por meio das mensagens que podem ser passadas pela música e pela arte, como um todo", defende o artista.

Os últimos lançamentos feitos por Zell foram "Não é sobre amor", "Perigo", “Oh mãe" e "Se eu te amei demais", sendo a última lançada de forma exclusiva em suas redes sociais. A diferenciação sonora entre as canções, exibem a diversidade de ideias em cada trabalho do artista. Ideias essas que nascem também da parceria de Zell com o produtor Fonse, que possui grande participação nas músicas.

“Esta nova canção definitivamente entra numa sonoridade mais moderna, do cenário pop atual, que ainda não tínhamos abordado juntos. É sempre um grande prazer trabalhar com o Fonse porque ele é mais do que meu produtor. É meu grande amigo, sempre acredita nas minhas ideias e as aperfeiçoa com sua genialidade. Estou muito animado para que os fãs escutem este novo trabalho que construímos", completa Zell.

Além disso, Zell garante ter um álbum no forno para ser lançado no início de 2025 e que irá levar o público a um turbilhão de sentimentos. Já que o álbum é retrato de diversas situações caóticas vividas pelo cantor e que o moldaram.

"Falo sobre distúrbios de imagem, mortes de entes queridos, depressão, LGBTfobia. A previsão de lançamento dele é no começo do ano que vem. E eu estou muito ansioso para mostrar o novo álbum para o mundo. O 'CAOS', nome do novo álbum, está definitivamente no forno”, detalha.

“Me beija uma última vez” será lançado na próxima sexta-feira, às 00h (de quinta para sexta) e estará disponível nas principais plataformas de música.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)