Paraense Zell apresenta em Belém um repertório autoral e grandes hits da música

O cantor, compositor, médico, ator e representante da nova geração da música paraense, Zell, apresenta neste sábado, 3, a partir das 19h, no espaço cultural Na Figueiredo, seu projeto ZellFest. Com intuito de celebrar seu aniversário de uma forma especial, o artista promove um festival musical com sucessos autorais e homenagens a cantoras da música pop nacional e internacional. O evento, promovido por Zell e seu produtor musical, Fonse, terá duração aproximada de três horas.

VEJA MAIS

O ZellFest é um show que trará músicas autorais de Zell, covers de canções nacionais e internacionais do gênero pop e participações de outros artistas independentes do cenário local.

Segundo o cantor, a segunda edição do ZellFest levará uma experiência nova para seus fãs. “É a primeira vez que irei performar minhas canções com banda e em novas versões. Além disso, será a estreia no palco dos meus últimos dois singles “Não é Sobre Amor” e “Perigo” que já são canções favoritas do público”, iniciou o cantor.

Zell destacou ainda que não poderia estar mais animado. “Ano passado foi a estreia do festival e já foi um grande sucesso. Neste ano resolvemos tornar tudo ainda maior: capacidade de lotação, espaço, palco”, destacou. Vale destacar que nesta edição, o público contará com uma banda completa. “Sem contar que também terá a apresentação de uma canção inédita, do meu próximo álbum, que só quem estiver presente vai poder conhecer. E já garanto que será uma das mais especiais da carreira”, revelou o cantor, que atualmente, acumula mais de 70 mil reproduções nas plataformas de streaming de música e mais de 500 mil visualizações em seus vídeos musicais nas redes sociais e plataformas de vídeo.

A abertura do ZellFest ficará por conta do cantor Lucas Sá, que vai cantar músicas autorais e grandes sucessos. Além disso, vários artistas vão subir ao palco a convite de Zell, como Jotta C, Demethrius, Adam Cruz, Kevin Kenned, Dan, Ally e Everton Santos, que vão cantar músicas autorais e fazer releituras de canções do universo pop musical. A temática LGBTQIA+ também terá destaque nas apresentações.

Trajetória

Zell é um cantor pop, compositor, ator e médico paraense. Vem ganhando destaque na mídia local, tendo participações em festivais e realizando shows autorais. Os singles de maior sucesso do artista são: “Obsessão” (2022), “Solo” (2022), “Perigo” (2023) e o hit “Não é sobre amor”, lançado também no ano passado. Com influência da música pop, letras de simples entendimento e melodias cativantes, Zell é um artista da nova geração da música paraense, com personalidade extrovertida que representa a juventude atual. A conexão com o público é explorada em toda a vida do cantor. Uma conexão que é herdada desde a infância, até a carreira artística e de médico.

O novo álbum de Zell tem previsão de lançamento no final deste ano. Os primeiros singles, “Não é sobre amor” e “Perigo” representam o que o álbum vai trazer: empoderamento e relações amorosas. Uma jornada de construção pessoal.

Agende-se

Segunda edição do ZellFest

Data: 03/02

Horário: 19h

Local: Na Figueiredo (Av. Gentil Bitencourt, 449)