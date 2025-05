Novo filme de 'Jogos Vorazes' abre seleção para fã participar do elenco; veja como se inscrever

A Lionsgate anunciou nesta sexta-feira (23) uma seleção global inédita que vai dar a chance de um fã se tornar parte oficial do elenco do próximo filme da franquia "Jogos Vorazes", universo distópico criado por Suzanne Collins. Intitulado "Amanhecer na Colheita" (Sunrise on the Reaping), o longa estreia em 20 de novembro de 2026 e já está em produção.

A novidade foi divulgada pelas redes sociais oficiais do filme com a mensagem: "Esta é uma chamada oficial de elenco: um fã sortudo será selecionado para um papel em 'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita'". O convite é aberto a todos, sem necessidade de experiência prévia. Todas as regras estão disponíveis no site da Lionsgate.

A trama se passa 24 anos antes da história de Katniss Everdeen, da trilogia original, e 40 anos após os eventos de "A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes" — que ganhou adaptação em 2023.

Desta vez a história será centrada no personagem Haymitch Abernathy e vai explorar a 50ª edição dos Jogos Vorazes, quando acontece o 2º Massacre Quaternário.

O elenco que já inclui nomes como Ralph Fiennes (Presidente Snow), Kieran Culkin (Caesar Flickerman), Elle Fanning (Effie Trinket), Maya Hawke (Wiress) e Jesse Plemons (Plutarch Heavensbee).

Desde os primeiros livros da saga, a história de Haymitch já era uma das favoritas entre os fãs e rendeu diversas produções independentes. A fanmade mais famosa mostra a estratégia que o mentor usou para vencer os jogos. Confira:

Como participar do concurso

Os interessados devem enviar um vídeo de até 1 minuto mostrando seu talento, seja interpretando uma cena, cantando ou surpreendendo com outra habilidade. A inscrição deve ser feita postando o vídeo nas redes sociais, marcando o perfil oficial @thehungergames e usando as hashtags #SOTRCastingContest e #TheHungerGames.

As participações podem ser feitas pelo Facebook, Instagram, TikTok ou X (antigo Twitter). No Facebook, o vídeo deve ser postado como comentário na postagem oficial da promoção; já nas outras plataformas, deve ser publicada uma postagem original com a marcação e hashtags.

Regras importantes e prêmio

Os vídeos não podem conter imagens, linguagem ou símbolos ofensivos, nudez, dados pessoais, links externos ou material protegido por direitos autorais de terceiros. Também são vetadas condutas ilegais ou discriminatórias.

O fã selecionado terá a chance única de visitar o set de filmagens acompanhado de um convidado, com passagem aérea, hospedagem e despesas pagas. Além disso, poderá aparecer no filme em uma participação especial, possivelmente como figurante sem falas. O valor total do prêmio está avaliado em cerca de US$ 4.100 (cerca de R$ 24 mil)