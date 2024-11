Novo ator é escalado para viver Zeus em série ‘Percy Jackson e os Olimpianos’

A revista Variety confirmou, nesta segunda-feira (25), que o ator Courtney B. Vance foi escalado para viver Zeus, o deus grego dos céus, a partir da segunda temporada da série ‘Percy Jackson e os Olimpianos’, produzida pela Disney+. No primeiro ano da atração, o papel foi vivido por Lance Reddick, que faleceu no ano passado, aos 60 anos.

Baseada nos livros da saga infantojuvenil do autor Rick Riordan, a série acompanha Percy Jackson (Walker Scobell), um garoto que acaba de descobrir que é um semideus – metade humano, metade deus.

Filho de Poseidon, o deus dos mares e oceanos na mitologia grega, o jovem precisa aprender a controlar seus poderes em um acampamento repleto de outros descendentes das divindades do Olimpo.

O novo ano da produção será baseado em ‘O mar de monstros’, segundo livro da franquia. Com oito episódios atualmente em produção, a estreia ainda não tem data definida, mas está prevista para chegar à plataforma Disney+ em 2025. A primeira temporada da série está disponível completa no catálogo do serviço de streaming.

Confira o teaser oficial da 2ª temporada:

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)