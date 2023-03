Lance Reddick, ator da saga John Wick, morre aos 60 anos

Lance Reddick, ator da série ‘A Escuta’ e da saga ‘John Wick’, faleceu nesta sexta-feira (17), aos 60 anos, segundo o site TMZ. O ator foi encontrado morto na sua casa, na Califórnia (Los Angeles), às 9h30 da manhã.

De acordo com o portal americano, a causa da morte ainda não foi confirmada, mas acredita-se que tenha sido por causas naturais.

Lance participaria da turnê de imprensa de ‘John Wick 4: Baba Yaga’, que estreia no dia 23 deste mês, e também faria participação especial como convidado no programa matinal da cantora e apresentadora Kelly Clarkson.

Quem era Lance Reddick?

Reddick estreou como ator em 1993 na peça da Brodway 'Angels in America: Perestroika' e participou de muitos projetos como ‘Godzilla vs Kong’, ‘Lost’ e ‘ Resident Evil’. Na saga 'John Wick', o ator interpretava Charon, personagem que aparece no segundo filme do longa-metragem.

Seu maior destaque foi na série ‘A Escuta’, exibida entre 2002 e 2008, onde fez o papel de Cedric Daniels.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)