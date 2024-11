Dwayne Johnson surge caracterizado de 'Maui' para o live-action 'Moana - Um Mar de Aventuras'

Dwayne Johnson, o 'The Rock', foi fotografado pela primeira vez caracterizado como Maui, personagem que ele interpretará no live-action de “Moana - Um Mar de Aventuras”. Vestindo a roupa do icônico personagem, o ator chamou atenção nas redes sociais, com muitos perfis compartilhando as imagens.

As imagens que mostram o ator foram feitas em Pokai Bai, no Hawaii, local onde o longa vem sendo gravado. Além de Dwayne, o elenco do filme conta com Catherine Laga’aia como a protagonista; John Tui como o pai de Moana, Chefe Tui; Frankie Adams como a mãe de Moana, Sina; e Rena Owen, como Gramma Tala.

Jared Bush, que dirigiu a animação original, retorna para direção do liveaction ao lado de Dana Ledoux Miller. O longa tem previsão de ser lançando no dia 10 de julho de 2026.

O live action seguirá a mesma sinopse do filme original, mostrando a trajetória da adolescente polinésia Moana, de 16 anos, que se aventura pelo Oceano Pacífico para desvendar o mistério que envolve os próprios ancestrais. É nessa jornada onde ela encontra o poderoso semideus Maui (Johnson), com quem atravessa o mar aberto em uma viagem cheia de aventura.