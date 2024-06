VÍDEO: Moana 2 bate recorde de trailer mais assistido de uma animação da Disney

"Moana 2" chega nos cinemas só em novembro deste ano, mas o público está animado com a tão aguardada sequência de "Moana: Um Mar de Aventuras". Foram oito anos de espera!

Segundo o Deadline, o trailer com a novidade do longa se tornou o mais assistido de uma animação da Disney. As imagens foram divulgadas na última quarta-feira (29).

O primeiro trailer de "Moana 2" foi assistido cerca de 178 milhões de vezes em suas primeiras 24 horas. O recorde anterior pertencia a Divertida Mente 2, com 157 milhões; e, antes dele, a Frozen 2, com 116 milhões.

O veículo ainda informou que a soma de visualizações é feita a partir de plataformas online como TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat e X, o antigo Twitter. Nas redes sociais, a Disney agradeceu pelo sucesso: "Obrigado aos fãs ao redor mundo por se juntarem a nós nessa nova viagem, tornando o trailer de Moana 2 no mais assistido de uma animação da Disney de todos os tempos".

No novo filme musical da Walt Disney Animation Studios, Moana e Maui se reencontram após três anos para uma nova e incrível jornada com um grupo improvável de marujos. Após receber um chamado de seus ancestrais, Moana parte em uma jornada nos mares distantes da Oceania, desbravando águas perigosas, rumo a uma aventura diferente de todas as que já viveu.

Uma das imagens que chamou atenção é que a protagonista ganhará uma irmã.