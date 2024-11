Sucesso na Disney+, cachorrinha 'Bluey' chega a Belém com peça de Natal no Margarida Schivasappa

O desenho fenômeno do streaming da Disney+, transmitido em mais de 60 países, 'Bluey' chega a Belém, no próximo domingo (17), para um espetáculo de teatro tendo o Natal como pano de fundo. Nos desenhos, a maioria dos episódios da cachorrinha azul, as personagens aparecem enfrentando pequenos desafios ou dilemas, que são resolvidos através da comunicação, pensamento criativo e empatia.

Na peça, que será encenada no Teatro Margarida Schivasappa, a Bluey e sua família vão precisar vender a casa que moram, com isso, a cachorrinha faz um pedido muito especial para o Papai Noel: que a sua casa não seja vendida. Nesse meio tempo, um atrapalhado duende convoca ela e sua irmã para irem até o Pólo Norte para salvar a fábrica de brinquedos. Nessa jornada, Bluey e sua irmã descobrem que, mesmo de um jeito muito estranho, as coisas mais difíceis podem se resolver.

Além de Bluey, estarão em Belém os personagens Bingo, Bandit, Chilli, o Papai Noel e seu duende. Nas telinhas, Bluey foi o programa infantil mais assistido nos Estados Unidos em 2023. A série também tem produtos lançados em mais de 49 países e mais de 20 milhões de livros vendidos em todo o mundo em mais de 20 idiomas.

Serviço: O Natal da Bluey acontece no próximo domingo (17), às 15h, no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur. A meia-entrada custa R$ 40. O ingresso solidário R$ 50, com mais 1Kg de alimento. Crianças a partir de 3 anos já pagam ingresso. Os bilhetes podem ser adquiridos pela plataforma Ingresso Mix. Mais informações 📲whatsapp (91) 98209-3502.