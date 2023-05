Travessia: quando acaba a novela das nove da Globo?

A novela “Travessia”, exibida pela Globo, está na última semana de exibição. Após quase sete meses no ar, a trama, escrita por Glória Perez, chega ao fim na próxima sexta-feira (5), com reapresentação do capítulo final no dia seguinte, 6.

O último capítulo do folhetim vai começar às 21h20, logo após o Jornal Nacional, e terá 1h10 minutos de duração. Na reta final da novela, os fãs poderão conferir o desfecho da história dos personagens principais, como o drama de Brisa (Lucy Alves) e Tonho (Vicente Alvite) e futuro de Ari (Chay Suede).

Além disso, os telespectadores terão a resposta final sobre o destino do romance de Oto (Rômulo Estrela) e Bia (Clara Buarque), e a verdade sobre o pai biológico de Chiara (Jade Picon), que é Moretti (Rodrigo Lombardi) e não Guerra (Humberto Martins), quem criou a influenciadora como filha desde a infância.

A última semana de “Travessia” promete grandes emoções ao público, desde prisões a casamentos e a explicação da condição genética vivida por Brisa, que tem Quimerismo - quando o indivíduo possui dois DNAs distintos no corpo - o que provoca o resultado negativo no exame de DNA, o que atestou que a dançarina não seria mãe de Tonho.