Terra Vermelha: saiba detalhes sobre a novela das nove que terá Paulo Lessa e substituirá Travessia

A Rede Globo já revelou detalhes sobre a nova novela das nove, que irá substituir “Travessia”, ainda no primeiro semestre de 2023. “Terra Vermelha” é uma trama de Walcyr Carrasco, autor de “A Dona do Pedaço”, “Chocolate com Pimenta”, “Amor à Vida", entre outras grandes produções.

VEJA MAIS

Com previsão para iniciar entre os meses de abril e maio, a história vai se passar no atual mundo agrário e deve falar sobre o agronegócio. Inclusive, Walcyr esteve em Mato Grosso do Sul com Luiz Henrique Rio, o diretor artístico da trama, para estudar locações.

Elenco da novela Terra Vermelha

Paulo Lessa

O ator Paulo Lessa, atualmente com 40 anos, interpretou Ítalo na novela “Cara e Coragem”, que chegou ao fim no início deste mês de janeiro. Segundo o jornal “O Globo”, o ator assinou com a emissora um “vínculo por obra certa” e irá viver um dos protagonistas da novela substituta de “Travessia”.

Na trama, o ator dará vida a Jonatas dos Santos, um ativista que irá se apaixonar por Aline. Ele se aproximará da mulher para ajudar a jovem a administrar suas terras, após descobrir que Antônio planeja tomá-las. A partir daí, a dupla viverá um romance, que poderá ser abalado por Caio.

Bárbara Reis

Segundo o portal DCI, Bárbara Reis, de 33 anos, é cotada para viver a personagem principal da novela, Aline Machado. Na trama, a jovem viúva vai à luta após seu marido ser assassinado em uma tentativa de grilagem. Ela passa a batalhar pela manutenção de sua pequena fazenda, mesmo sem nunca ter trabalhado diretamente com a terra.

Gloria Pires

A atriz veterana Gloria Pires está confirmada como a vilã da novela de Walcyr Carrasco. Ela interpretará Irene, uma mulher poderosa, milionária e perversa, casada com Antônio La Selva. A novela marca o retorno da atriz em um papel fixo desde o ano de 2020, quando interpretou Lola, no remake de “Éramos Seis”.

Tony Ramos

O ator também veterano irá interpretar Antônio La Selva, após ficar quase cinco anos sem participar de uma novela. Ainda não há detalhes sobre a personalidade do personagem que poderá ser um vilão, como a sua esposa, ou pode não fazer parte das maldades de Irene.

Além dos atores citados anteriormente, a novela também deve contar com Cauã Reymond, Johnny Massaro, Susana Vieira, substituindo Fernanda Montenegro, Thati Lopes e Débora Ozório.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)