Renascer: Sandra chega à fazenda de Egídio e causa transtorno

Em “Renascer”, a filha do coronel Egídio (Vladimir Brichta) e Dona Patroa (Camila Morgado) vai surpreender os pais ao chegar na fazenda. Sandra (Giullia Buscacio) saiu de Salvador para o interior da Bahia após trancar a faculdade de Direito. A atitude da moça desagrada o pai e logo eles começam a discutir.

Egídio diz que se não é por falta de dinheiro, Sandra deve ter largado a faculdade por algum “enrosco” com homem. “E eu ter sentido saudade do senhor e de mainha num lhe basta, coronel Egídio Coutinho?”, retruca a moça. Após a discussão, ela sai para cavalgar, mas perde o domínio sobre o animal.

João Pedro (Juan Paiva) nota a agonia de Sandra e tenta ajudar. “Num é só porque a moça é essa boniteza toda que vai trazer o bicho na corda curta”, fala. Ela nega a ajuda e pede para ser poupada dos comentários machistas. O filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) diz que ela está distribuindo coices e que só tentou ajudar.

Ao acalmar o cavalo, João Pedro surpreende Sandra com seu jeito com os animais. Ela conta que está voltando para a fazenda e o RAPAZ questiona qual. “Do coronel Egídio Coutinho. Sou filha dele”, afirma. Na hora, ele larga Sandra, que cai novamente do cavalo. “Sai pra lá. Vai pro diabo! Ô, peste!”, reclama João Pedro.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)