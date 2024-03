Renascer: Damião vinga José Inocêncio a pedido de Chico

Em “Renascer”, o número de pessoas mortas por Damião (Xamã) cresce. Dessa vez, o forasteiro realiza um pedido que o sogro, Chico (Mac Suara), fez antes de morrer e vinga José Inocêncio (Marcos Palmeira). Para ele, não teria como viver em paz com Ritinha (Mell Muzzillo) sem cumprir o último serviço.

VEJA MAIS

Damião se arrependeu e decidiu não matar mais José Inocêncio. Ao se casar com Ritinha, o sogro do forasteiro fez um pedido antes de morrer: que Damião cuide da família e de José Inocêncio, impedindo que qualquer pessoa mate o coronel. Assim o genro de Inácia (Edvana Carvalho) faz.

Como não sabe que o mandante do assassinato é o coronel Egídio (Vladimir Brichta), Damião vai atrás do intermediário. “Do nome do mandante! É, quero saber quem tá interessado na morte do seu Zé Inocêncio”, fala o forasteiro. Mesmo sob ameaça, o homem se nega a revelar e acaba morto por Damião.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)