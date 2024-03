Renascer: Damião e Ritinha se casam contra a vontade de Inácia; veja fotos

Em “Renascer”, Damião (Xamã) e Ritinha (Mell Muzzillo) se casam em cerimônia simples, mas cheia de amor. Apesar do momento especial, uma pessoa importante não está presente: Inácia (Edvana Carvalho), mãe da noiva. A moça conta com o apoio do pai, Chico (Mac Suara Kadiwéu), e de outros moradores da região, como José Inocêncio (Marcos Palmeira), Mariana (Theresa Fonseca) e Morena (Ana Cecília Costa).

Inácia discorda da união da filha com o forasteiro e chega até a pedir as contas ao patrão, já que não confia no rapaz. O casamento de Ritinha e Damião acontece após a permissão de Chico, que exigiu do forasteiro o nome do homem que encomendou a morte de José Inocêncio. O pai da noiva é um ex-matador que jurou fidelidade ao coronel.

Padre Santo (Chico Diaz) é responsável pela celebração, feita na capela da fazenda. Deocleciano (Jackson Antunes) e João Pedro (Juan Paiva) também marcam presença no casório. Mesmo sem participar da festa, Inácia pede aos orixás que amparem a filha.

Confira fotos do casamento de Damião e Ritinha em “Renascer”

Damião (Xamã) se casa vestindo blusa branca e calça jeans clara, enquanto Ritinha (Mell Muzzillo) está com um vestido branco curto e sem mangas (Reprodução / Globo / Fábio Rocha)

Moradores das redondezas marcam presença no casório de Ritinha (Mell Muzzillo) e Damião (Xamã) (Reprodução / Globo / Fábio Rocha)

A celebração do casamento é feita por Padre Santo (Chico Dias) (Reprodução / Globo / Fábio Rocha)

