Renascer: José Inocêncio passa ‘receita’ de diabinho na garrafa para Tião

Na novela “Renascer”, Tião (Irandhir Santos) está decidido a ter o seu próprio diabinho na garrafa, após Egídio (Vladmir Brichta) contar sobre o cramulhão de José Inocêncio (Marcos Palmeira). Decidido, o ex-catador de caranguejo vai até o coronel do cacau para entender como funciona.

Tião fará de tudo para conseguir o que deseja, custe o que custar - até mesmo, um filho. “É que eu vim foi da parte do demo”, fala o funcionário de Egídio a Inocêncio. O coronel estranha a visita do homem e questiona se ele foi até lá apenas para saber sobre o diabinho na garrafa. “Porque ouvi falar que o senhor é uma pessoa muito ‘da braba’, mas, também, da melhor qualidade”, explica o marido de Joana (Alice Carvalho).

José Inocêncio fala ao homem que o preço pago para chegar onde chegou foi muito caro. “Quando seu diabinho nascer, se é que ele vai vingar, a primeira coisa que vai acontecer é uma troca. Você ganha o seu cramulhãozinho, mas, na hora, no momento do nascimento dele, você tem que dar um entre querido seu em troca”, conta Inocêncio. Tião não se abala com a fala do coronel e diz que, se ele e Joana ficarem ricos, farão quantos filhos quiserem.

Então, o coronel começa com uma “receita” inusitada e, o primeiro ingrediente é uma galinha completamente preta e virgem. Mesmo com as estranhezas, Tião toma nota e está completamente disposto a seguir o que José Inocêncio disse.

José Inocêncio (Marcos Palmeira) admira a coragem de Tião (Irandhir Santos) (Reprodução / Globo)

“Quisera eu ter toda essa sua coragem, Tião”, diz Inocêncio para si quando o homem vai embora.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)