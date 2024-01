Renascer: José Inocêncio é atacado no primeiro capítulo da trama

O primeiro capítulo de “Renascer”, nova novela das nove, vai ao ar nesta segunda-feira, 22, a partir das 21h20. Após o Jornal Nacional, o remake promete fortes emoções. José Inocêncio, interpretado por Humberto Carrão na primeira fase, sofre ataque e quase morre.

O futuro coronel e grande produtor de cacau chega às terras de Ilhéus, na Bahia, e encontra um grande Jequitibá, o maior que já viu. Encantando, José Inocêncio tira seu facão e enterra aos pés da árvore fazendo um juramento: “Enquanto o meu facão estiver encravado aos seus pés, nem eu, nem você haveremos de morrer. Nem de morte matada, nem de morte morrida.”

Surpreendido por jagunços que o acusam de invadir as terras a mando de alguém, José Inocêncio diz que está por conta própria no local. Os homens, então, o ameaçam e torturam com um punhal, deixando-o em carne viva.

“Alguém me mate, pelo amor de Deus. Alguém acabe com esse sofrimento! Meu Deus, eu vim de tão longe pra acabar assim? Alguém me mate, pelo amor de Deus”, grita Inocêncio. Rachid (Gabriel Sater), um completo desconhecido, se aproxima e o futuro coronel implora para ser morto. Porém, o turco ajuda a salvá-lo.

Chocado com a cena que vê, Rachid pela agulha e linha e costura a pele de José Inocêncio. “Ninguém vai acreditar numa coisa dessas”, fala.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)