Renascer: João Pedro retira facão de José Inocêncio do Jequitibá-Rei

Na novela “Renascer”, durante o último capítulo, João Pedro (Juan Paiva) decide tirar o facão de José Inocêncio (Marcos Palmeira) do Jequitibá-Rei. A atitude do filho caçula do coronel é para permitir que o pai morra tranquilamente, se livrando do juramento que fez anos atrás. Ainda jovem, Inocêncio fincou o facão aos pés da árvore e jurou que viveria enquanto o objeto estivesse lá.

José Inocêncio sofre um acidente e é dado como desaparecido. Ao ser encontrado por João Pedro, o coronel começa a ter febre e crise de dor. A agonia passada por Inocêncio deixa a família desesperada.

José Inocêncio (Marcos Palmeira) sofre com dor e febre antes de partir (Reprodução / Globo)

Em atitude inesperada, João Pedro decide ir até o Jequitibá-Rei. Quando não consegue achar o facão, ele diz: “Cadê o facão, Jequitibá-Rei? Onde é que tá o facão que ‘painho’ fincou aos seus pés?”

João Pedro encontra o que procura e, sem hesitar, se ajoelha e retira o facão. “Afora você tá livre pra cumprir o seu destino e painho tá livre pra seguir o dele também”, declara.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)